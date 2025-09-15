Alcatel-Lucent Enterprise und ChapsVision schließen strategische Partnerschaft, um digitale Transformation ihrer Kunden mit KI-Lösungen voranzutreiben

PARIS, FRANCE, September 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Alcatel-Lucent Enterprise , ein weltweit führender Anbieter von Kommunikations-, Kollaborations- und Netzwerklösungen, und ChapsVision, europäischer Marktführer im Bereich Datenverarbeitung und agentischer KI, haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Gemeinsam wollen sie die digitale Transformation ihrer Kunden aus Unternehmen und dem öffentlichen Sektor weltweit vorantreiben.Diese Partnerschaft verbindet die Stärken beider Unternehmen: Alcatel-Lucent Enterprise steuert sein Wissen über souveräne, sichere und großflächig einsetzbare Kommunikationsplattformen bei, während ChapsVision mit fortschrittlichem Know-how in Data Mining und KI punktet, insbesondere bei agentenbasierter KI.Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Alcatel-Lucent Enterprise die richtungsweisenden KI-Technologien von ChapsVision in seine RainbowTM-Cloud-Plattform und Netzwerklösungen integrieren. Dies soll die Benutzererfahrung verbessern, den Automatisierungsgrad erhöhen und zu einen messbaren Mehrwert für Kunden in wichtigen Branchen weltweit führen.Gemeinsam bieten beide Unternehmen Organisationen eine vertrauenswürdige europäische Alternative zu den bestehenden globalen Lösungen auf dem Markt. Damit tragen sie den wachsenden Bedenken hinsichtlich Datenschutz, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der digitalen Souveränität Europas Rechnung.Der Fokus der Partnerschaft liegt zunächst auf Frankreich und Deutschland. Entsprechend der Marktnachfrage wird sie auf weitere Regionen ausgeweitet, um innovative, KI-gestützte Lösungen, die lokale Sicherheitsstandards mit globaler Skalierbarkeit verbinden, weltweit zu vermarkten.Über ChapsVisionAls Spezialist für Datenverarbeitung und künstliche Intelligenz unterstützt ChapsVision Unternehmen und Regierungsorganisationen dabei, ihre digitale Transformation erfolgreich zu gestalten. Mithilfe einer Software-Suite, die sich auf ein umfangreiches und heterogenes Datenbetriebssystem konzentriert, schafft ChapsVision Mehrwert.Durch bedeutende Investitionen in Forschung und Entwicklung bei der Verarbeitung großer Datenmengen sowie KI, ergänzt durch eine nachhaltige und gezielte Akquisitions- und Internationalisierungsstrategie, hat ChapsVision schnell eine Unternehmensgruppe gebildet, die sich an Branchen mit hohem Datenaufkommen richtet.Das 2019 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter, hat 1.000 Großkunden und erzielte 2024 einen Umsatz von fast 200 Millionen Euro.Weitere Informationen zu ChapsVision unter www.chapsvision.com Pressekontakt: communication@chapsvision.comÜber Alcatel-Lucent EnterpriseAlcatel-Lucent Enterprise bietet sichere Netzwerk- und Kommunikationslösungen, mit denen Unternehmen und Branchen ihre betriebliche Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit steigern können. In der Cloud. Vor Ort. Hybrid.Alle Lösungen verfügen über integrierte Sicherheit, begrenzte Umweltauswirkungen und erfüllen in vollem Umfang die Datenschutzanforderungen von Organisationen und Einzelpersonen auf nationaler und internationaler Ebene.Alcatel-Lucent Enterprise konzentriert sich auf drei Säulen: Umweltverträglichkeit, soziale Verantwortung und Unternehmensführung und bietet Technologielösungen, die der Umwelt, den Menschen und der Wirtschaft zugutekommen.Mehr als 100 Jahre Innovation haben das Unternehmen zu einem vertrauenswürdigen Berater für über eine Million Kunden auf der ganzen Welt gemacht. Mit Hauptsitz in Frankreich und 3.400 Geschäftspartnern weltweit bietet Alcatel-Lucent Enterprise eine effektive globale Reichweite mit lokalem Fokus. www.al-enterprise.com | LinkedIn| Facebook | InstagramAgenturkontakt:Arno Laxy/Johannes MangerSympra GmbH (GPRA), Agentur für Public Relationsale@sympra.de, 0711 / 9 47 67 0

