Lorenzo Pazzaglia : le chef devenu parfumeur star de la niche olfactive

PARIS, PARIS, FRANCE, May 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- Certaines trajectoires ne s’écrivent pas, elles se cuisinent. C’est le cas de Lorenzo Pazzaglia, chef italien qui a troqué les fourneaux pour les flacons, les recettes pour les formules, et le goût pour l’odorat. Aujourd’hui, il est l’un des noms les plus célébrés de la parfumerie de niche contemporaine, avec une ascension aussi fulgurante qu’envoûtante.

De la cuisine à l’univers des senteurs

Lorenzo n’a pas étudié dans les grandes écoles de parfumerie. Son premier laboratoire, c’était la cuisine : un terrain où il a développé un sens aiguisé des contrastes, des mariages audacieux et des équilibres subtils. Là où d’autres voyaient des plats, lui percevait déjà des émotions encapsulées. Cette approche intuitive, presque artisanale, s’est naturellement transférée dans le monde du parfum.

Son palais entraîné s’est transformé en un nez audacieux, prêt à bousculer les codes. Rapidement, ses créations ont captivé les amateurs de parfumerie de niche, un public en quête d’originalité et de caractère.

Des parfums aux noms évocateurs

Les parfums de Pazzaglia se distinguent non seulement par leur puissance et leur tenue, mais aussi par leurs noms évocateurs et souvent ludiques : Carbonara, Sun Gria, Van Py Rhum, Summer Hummer… Un univers qui mêle hédonisme, provocation et raffinement.

Carbonara : un parfum crémeux et épicé, aux notes inattendues, véritable hommage au confort.

Sun-Gria : fruité, solaire, joyeux – comme un après-midi d’été au bord de la Méditerranée.

Summer Hummer : déjà devenu un best-seller de la parfumerie de niche, ce jus incarne sensualité, liberté et magnétisme avec une intensité rare.

Chaque création est un clin d’œil à ses origines culinaires, un mélange d’ingrédients et de sensations qui compose une carte olfactive unique.

Un phénomène mondial dans la niche

Ce qui avait commencé comme une quête personnelle est aujourd’hui un phénomène international. Sur les réseaux sociaux, ses flacons font le buzz, et dans les boutiques spécialisées, ses parfums s’arrachent.

Des enseignes de référence comme Perfumería Laura, en Espagne, témoignent de ce succès : les créations de Pazzaglia y rencontrent un engouement constant, avec des ruptures fréquentes et une fidélité remarquable de la part des passionnés.

Un créateur cool, disruptif et sincère

Plus qu’un parfumeur, Lorenzo Pazzaglia est une personnalité singulière, une figure inspirante qui a su traduire l’intensité de la vie en senteurs inoubliables. Son passé de chef lui donne une vision sensorielle unique ; sa créativité lui permet de repousser les frontières ; sa sincérité séduit un public en quête d’authenticité.

Avec lui, il ne s’agit pas seulement de sentir bon. Il s’agit de vivre chaque parfum comme une expérience. Et dans cet art-là, Lorenzo est un maître.

