Centro Thera apuesta por Nivel de Calidad para impulsar su marketing en Centroamérica

Este acuerdo permitirá a Centro Thera implementar estrategias innovadoras para conectar con más clientes en la región.

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, February 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- Centro Thera, clínica líder en fisioterapia y terapias especializadas en El Salvador, ha dado un nuevo impulso a su estrategia de crecimiento al aliarse con Nivel de Calidad, agencia española Google Partner Premier, para la gestión de su marketing digital en la región.

Con más de una década de experiencia, Nivel de Calidad se ha consolidado como referente en publicidad digital y performance marketing, gestionando campañas en Google Ads, Bing Ads y Social Ads para marcas de prestigio como AXA, Expedia y NDL (la línea de suplementación deportiva de Rafa Nadal y Cantabria Labs). Además, ha sido protagonista de hitos comerciales, como la venta del quinto edificio más alto de España.

Bajo la dirección de Vanessa Chicas, Centro Thera se ha posicionado como un centro de referencia en fisioterapia y rehabilitación deportiva en Centroamérica. Su especialización en tratamientos intensivos para deportistas de alto rendimiento y su presencia en competiciones de primer nivel han atraído a pacientes de diversos países, incluyendo Estados Unidos. Además, su proyección en medios, con Vanessa Chicas como analista en Salud TV, ha fortalecido su credibilidad en el sector.

Esta alianza estratégica permitirá a Centro Thera reforzar su presencia digital, optimizar la captación de pacientes y consolidarse como la clínica líder en fisioterapia deportiva en la región. Con campañas de alto impacto diseñadas por Nivel de Calidad, el objetivo es no solo aumentar la visibilidad local, sino también impulsar su posicionamiento internacional.

"Contar con una agencia del nivel de Nivel de Calidad es un gran paso en nuestra expansión. Su experiencia en marketing digital será clave para seguir creciendo y ofreciendo servicios de excelencia", ha señalado Vanessa Chicas, CEO de Centro Thera.

Por su parte, Daniel del Valle, CEO de Nivel de Calidad, ha destacado: "Centro Thera es un referente en salud y fisioterapia en Centroamérica. Estamos comprometidos en diseñar estrategias innovadoras que maximicen su crecimiento y refuercen su liderazgo en el sector".

Este acuerdo marca un hito en la expansión de Nivel de Calidad en El Salvador, consolidando su presencia en Centroamérica. Con esta colaboración, ambas empresas reafirman su compromiso con la innovación, el crecimiento y la excelencia en el sector de la salud en la región.

