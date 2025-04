Perfumería Laura celebra 50 años consolidando su presencia global como referente en perfumería de autor y lujo

logo perfumeria laura xerjoff erba pura

En el exclusivo universo de la alta perfumería, Perfumería Laura se consolida como la boutique online número uno en perfumería de lujo a nivel internacional.

ALICANTE, ALICANTE, SPAIN, April 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- En su 50 aniversario, Perfumería Laura celebra medio siglo de dedicación a la alta perfumería, consolidando su posición como una de las boutiques online más reconocidas en el ámbito internacional de los perfumes de autor. Su propuesta se basa en una selección exigente de fragancias que prioriza la autenticidad, el valor artístico y la excelencia en cada detalle.

Desde sus inicios como empresa familiar en 1975, Perfumería Laura ha sabido evolucionar sin perder su esencia, convirtiéndose en un destino habitual para coleccionistas, apasionados del perfume y expertos del sector en busca de referencias que escapan de lo convencional.

Marcas que cuentan historias

El catálogo de Perfumería Laura incluye algunas de las casas más prestigiosas y codiciadas de la perfumería contemporánea. Nombres como Xerjoff, Creed, Montale y Roja Parfums conviven con propuestas singulares que han conquistado a un público global. La selección no responde a criterios comerciales, sino a una curaduría basada en la identidad, el legado y la originalidad de cada casa.

Entre las figuras destacadas que forman parte de su oferta se encuentra Ramón Monegal, considerado uno de los perfumistas más influyentes de España. Sus creaciones combinan tradición familiar con un enfoque contemporáneo, y han sido descritas como verdaderos manifiestos olfativos.

También figuran marcas independientes como Lorenzo Pazzaglia, un perfumista italiano que ha ganado notoriedad en los últimos años gracias a su enfoque emocional, su uso innovador de materias primas y un estilo que conecta profundamente con los nuevos perfiles de consumidores. Otro nombre clave en el catálogo es Daniel Josier, cuya visión personal y refinada ha hecho de su firma una de las más apreciadas en el mundo del perfume nicho.

Más allá de la venta: una experiencia sensorial y cultural

Lo que distingue a Perfumería Laura es su manera de presentar el perfume no como producto, sino como objeto artístico y emocional. La experiencia de compra digital refleja ese mismo criterio: envoltorios elegantes, descripciones detalladas, atención personalizada y herramientas que permiten descubrir fragancias según estados de ánimo, familias olfativas o intensidades.

“El perfume bien elegido tiene la capacidad de acompañar momentos, definir personalidades y evocar emociones únicas. Nuestra labor no es vender, sino conectar a las personas con ese tipo de experiencias”, señalan desde la dirección de la firma.

Una nueva etapa: creación de su propia fragancia

Como parte de la conmemoración por sus cinco décadas de trayectoria, Perfumería Laura ha anunciado la creación de su primera fragancia propia, en colaboración con un perfumista de reconocido prestigio. Esta edición limitada se plantea como un tributo al camino recorrido y como símbolo de su visión para el futuro.

📌 Sobre Perfumería Laura

Perfumería Laura es una firma especializada en perfumería de autor y lujo con 50 años de trayectoria. Su boutique online reúne una de las selecciones más exigentes del sector, compuesta por casas internacionales de gran prestigio y perfumistas independientes de alto perfil. La marca apuesta por una experiencia de compra elegante, curada y emocional, y se encuentra actualmente desarrollando su primer perfume conmemorativo.

50 años de PerfumerÍa Laura

