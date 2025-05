Cotemar y EBSE Ingeniería de Soluciones formalizan una alianza estratégica para fortalecer el sector petrolero offshore

Alianza estratégica de Cotemar y EBSE Ingeniería de Soluciones

CIUDAD DE MéXICO, CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, May 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- Durante la Offshore Technology Conference (OTC), celebrada en Houston, Grupo Cotemar y EBSE Ingeniería de Soluciones consolidaron una alianza estratégica para impulsar el desarrollo del sector energético.

Este acuerdo impulsa la colaboración en los temas de mantenimiento offshore, logística de plataformas y servicios medioambientales y fortalece las capacidades de ambas compañías en el sector energético y combina la trayectoria de EBSE Ingeniería de Soluciones, fabricante de equipo y estructuras para el sector energético, con el liderazgo de Cotemar, empresa dedicada a la planeación y ejecución de proyectos de construcción y mantenimiento costa afuera.

Cotemar es una empresa mexicana líder en soluciones integrales para exploración y producción (E&P) costa afuera que opera bajo los más altos estándares internacionales; cuenta con más de 15 embarcaciones especializadas y una trayectoria operativa basada en la excelencia, eficiencia y entrega que la posicionan como un socio estratégico clave del mercado energético.

Con más de 110 años de trayectoria, EBSE Ingeniería de Soluciones es un referente en soluciones de ingeniería, liderando el desarrollo de infraestructura especializada para la industria petrolera costa a fuera. Su conocimiento y ejecución de diversos proyectos de alta complejidad garantiza eficiencia y calidad, fortaleciendo alianzas estratégicas que impulsan la innovación y el crecimiento sostenible de diversos sectores.

La alianza entre Cotemar y EBSE Ingeniería de Soluciones capitaliza la experiencia, la infraestructura y la visión estratégica de ambas compañías, a fin de enfrentar los desafíos del entorno global offshore.

# # #

__________________________________________________________________________

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

EXPERIENCIA, EFICIENCIA, ENTREGA Y EMPATÍA SOCIAL NOS DEFINEN

Somos una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Nuestra experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, nos posiciona como la mejor opción, colaborando con nuestros clientes y ayudándolos a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por nuestra cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutamos proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, nuestros más de 46 años de trayectoria nos respaldan.

Visita nuestra página web: www.cotemar.com.mx

