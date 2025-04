Cotemar recibe reconocimiento 'Empresas Excepcionales 2024', por contribuir a los ODS

Cotemar recibe reconocimiento “Empresas Excepcionales 2024”

CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, April 5, 2025 /EINPresswire.com/ -- Grupo Cotemar nuevamente ha sido distinguido con el Reconocimiento Empresas Excepcionales, con el nivel Excepcional por la práctica “Agenda Cotemar 2030: Contribución estratégica a los ODS”, categoría que galardona a las organizaciones que crean valor compartido al abordar las necesidades de sus grupos de interés y reafirmar su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La distinción en esta categoría busca hacer visible la Dimensión Social y la solidaridad de las empresas e instituciones, con un enfoque especial en la contribución a los ODS, orientados hacia la optimización e innovación en el uso de recursos, la preservación del medio ambiente, la gobernanza y la generación de valor para la sociedad en su conjunto.

El Reconocimiento Empresas Excepcionales es organizado por el Consejo Coordinador Empresarial, el Instituto para el Fomento a la Calidad, y el Consejo de la Comunicación, visibiliza a las organizaciones que han desarrollado prácticas sobresalientes en el ámbito de una cultura de innovación y su compromiso con la excelencia.

Es importante destacar que las prácticas fueron evaluadas por un Consejo de Premiación integrado por representantes de los organismos convocantes, quienes llevaron a cabo el proceso sin conocer la identidad de las empresas participantes. Esto se hizo con el propósito de asegurar una decisión objetiva y transparente, basada en la propuesta del Grupo Evaluador, los méritos de las prácticas y el consenso del Consejo de Premiación.

Para Grupo Cotemar, el premio Empresas Excepcionales 2024 con nivel excepcional es motivo de orgullo, pues ratifica su compromiso en prácticas ejemplares que generan acciones innovadoras, aportan beneficios sobresalientes a la comunidad y que contribuyen a la construcción de un México próspero.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

EXPERIENCIA, EFICIENCIA, ENTREGA Y EMPATÍA SOCIAL NOS DEFINEN

Somos una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Nuestra experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, nos posiciona como la mejor opción, colaborando con nuestros clientes y ayudándolos a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por nuestra cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutamos proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, nuestros más de 46 años de trayectoria nos respaldan. One stop to get it done, and done right.

