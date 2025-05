Influence Society publie la deuxième édition de Societies Quarterly destinée aux hôteliers visionnaires

A Visionary Guide for Extraordinary Hospitality Brands

Ce deuxième numéro explore l'IA, le design et les évolutions culturelles qui redéfinissent l'avant-garde créative de l'hospitalité

Ce numéro invite les lecteurs à faire une pause, à s'interroger sur ce qui compte vraiment et à aborder le sujet en faisant preuve de vision plutôt que de réagir au bruit” — Sébastien Felix, fondateur et PDG d'Influence Society

PARIS, FRANCE, May 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Influence Society, une agence créative au service des plus grandes marques hôtelières, a publié la deuxième édition de son guide des tendances, SOCIETIES. Conçue pour les hôteliers, les spécialistes du marketing et les créateurs de tendances, l’édition du deuxième trimestre 2025 explore les croisements les plus fascinants entre le design, l'IA, la culture et la technologie qui influencent le paysage hôtelier. Avec des contributions allant du rôle de l'IA générative dans l'image de marque émotionnelle à l'évolution des espaces hôteliers axés sur le design, cette publication de 31 pages se veut être une source d’inspiration pour les marques cherchant à rester pertinentes sur le plan culturel et à se distinguer sur le plan créatif.Positionné à la fois comme une référence stratégique et un moodboard visuel, SOCIETIES fournit des informations aux spécialistes du marketing, aux concepteurs et aux opérateurs hôteliers qui évoluent dans un paysage en pleine mutation. De l'acoustique architecturale à la mode expérimentale, en passant par les collaborations de produits de luxe et la personnalisation assistée par IA, Influence Society défend l'idée que ce qui différenciera réellement les marques, ce n'est pas l'accès aux outils, mais le goût, l'intuition et la capacité à établir un lien émotionnel avec le public.« Le rôle de SOCIETIES n’est pas simplement de suivre les tendances, il s'agit d'aider les hôteliers à cultiver leur créativité et à agir avec confiance dans un monde en perpétuelle évolution », déclare Sébastien Felix, fondateur et PDG d'Influence Society. « Un design et une narration de qualité sont désormais incontournables. Ce qui distingue les marques hôtelières, c'est la façon dont elles choisissent, combinent et communiquent ces idées. »Parmi les points forts de cette édition du deuxième trimestre figurent des articles sur l'approche modulaire de Tomu en matière d'architecture hôtelière, l'évolution de La Première d'Air France en tant que symbole du luxe axé sur le design, et des commentaires sur la façon dont la connexion est en train de devenir la nouvelle monnaie du luxe, comme en témoignent des marques telles que Céline et Four Seasons qui réinventent le rôle de la communauté dans l'expérience client. Perspicace mais accessible, chaque numéro de SOCIETIES propose des prises de vues originales ainsi que des liens sélectionnés pour une exploration plus approfondie.« Notre objectif à chaque édition est non seulement de susciter l'inspiration, mais aussi de susciter une réflexion significative sur la direction que prend l'hospitalité », ajoute Sébastien Felix. « Ce numéro invite les lecteurs à faire une pause, à s'interroger sur ce qui compte vraiment et à aborder le sujet en faisant preuve de vision plutôt que de réagir au bruit. »Publié tous les trimestres, SOCIETIES est une invitation au dialogue. Influence Society accueille les contributions, les signaux et les histoires provenant de l'industrie. Les lecteurs peuvent accéder à la publication complète, avec les liens vers les sources et les références, via le site Web de l'agence ou en cliquant sur ce lien : télécharger la deuxième édition À PROPOS D'INFLUENCE SOCIETYInfluence Society est une agence créative où se rencontrent design, technologie et hôtellerie. Elle accompagne des établissements d’exception dans la construction de récits de marque puissants, en alliant sens esthétique et stratégies digitales avancées pour façonner l’avenir du secteur. Grâce à une narration inspirée, un marketing innovant et une connaissance approfondie de l’industrie hôtelière, l’agence aide ses clients à conserver une longueur d’avance dans un environnement en perpétuelle évolution. Pour plus d'informations sur Influence Society, rendez-vous sur www.influence-society.com

