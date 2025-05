Citizen safety, preservation of peace, stability – priority tasks for security sector

Стефановић је по завршетку примопредаје истакао да су борба против организованог криминала и најтежих кривичних дела један од приоритета Министарства, и додао да је полиција у последњих годину дана показала ефикасност у откривању починилаца кривичних дела и различитих организованих група. Он је поручио да је полиција потврдила да се криминалци не могу сакривати од закона, и изнео очекивање да ће у наредним годинама бити опредељена значајнија средства за технички развој, у циљу јачања капацитета у борби против организованог криминала и тешких кривичних дела у којима се употребљава ватрено оружје. Министар је пренео захвалност Европској унији и УНДП-у на овој донацији, која ће, како је указао, значајно унапредити капацитете балистичке лабораторије и мале хемијске лабораторије, што ће допринети томе да полиција успешније одговори на све изазове. Захваљујући одговорном раду запослених у НКТЦ-у и у још три регионална центра, српска полиција је спремнија да открије починиоце најтежих кривичних дела, нагласио је Стефановић. Шеф Делегације ЕУ у Србији Мајкл Девенпорт истакао је да је донација део међународне кампање у борби против лаког и малокалибарског наоружања, и изразио уверење да ће експертска знања, опрема и ресурси допринети успешнијој борби против криминала и заштити грађана. Стални координатор УН у Србији Ирена Војачкова-Солорано указала је на то да коришћење лаког и малокалибарског оружја у кривичним делима мора да се смањи, и да је стога неопходно спроводити активности на регистрацији и смањењу коришћења ватреног оружја, које угрожава друштво и позитиван развој земље. Начелник Националног криминалистичко-техничког центра Лазар Нешић навео је да је донација балистичке опреме од виталног значаја за унапређење сигурности грађана. Нешић је објаснио да су кривична дела са употребом ватреног оружја у Србији релативно честа, и да је због тога одговор полиције и форензике врло значајан како би се лако и једноставно на високом техничком нивоу идентификовало оружје коришћено у кривичном делу и обезбедили материјални докази. Специјализована опрема за балистичко вештачење, чија је вредност већа од 50.000 евра, донација је ЕУ кроз пројекат Подршке активностима разоружања и контроле наоружања у југоисточној Европи, који спроводи Центар за контролу лаког и стрељачког наоружања у источној и југоисточној Европи Програма УН за развој. Донација садржи ИТ хардвер опрему за балистичку лабораторију, унапређење софтвера за балистички идентификациони систем, алат за балистичку радионицу, сефове за чување доказа, радне столове и специјализовану опрему за рад са оружјем, мини лабораторију за балистички рад и рад са хемијским супстанцама и систем за надгледање и приступ балистичкој лабораторији, наводи се у саопштењу Министарства унутрашњих послова.

