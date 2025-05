أروى السعودية تُعيد “دق التليفون” للحياة..

الفنانة السعودية أروى في أحدث أعمالها الغنائية

JEDDAH, SAUDI ARABIA, May 16, 2025 / EINPresswire.com / -- طرحت الفنانة السعودية أروى أحدث أعمالها الغنائية، حيث أعادت تجديد الأغنية الشهيرة “دق التليفـون” والتي تغنى بها الراحل عيسى الاحسائي من كلمات الشاعر يحيى بن محيريق وألحان فلكلورية، في طرح فني يعكس هويتها التي تمزج بين الكلاسيكيات السعودية وروح العصر. وجاء الأداء بصوت أروى وأحساسها المميز ليمنح الأغنية حياة جديدة بطابع معاصر دون أن تفقد نكهتها الأصلية.وتُعد أروى السعودية من الأصوات الصاعدة البارزة في المشهد الغنائي السعودي، حيث اشتهرت بتقديم الموشحات والفنون الشعرية التراثية وقد لمع نجمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع مميزة وموشحات كلاسيكية أدّتها بصوت آسر، حظيت بإعجاب جمهور واسع.قدمت خلال السنوات الماضية تجديداً لمجموعة من الاغاني ومن أبرزها : جادك الغيث و لمحت البرق وقف بالطواف إضافة إلى أدائها المؤثر في تجديد للأغنية الوطنية الله أحد ، وتسجيلها لرائعة عبد الحليم حافظ قارئة الفنجان، وقصيدة أهيم بروحي على الرابية الذي قدّمته مسرحيًا وأعادت تسجيله ايضاًأروى، التي تطوّر مهاراتها الفنية من خلال دراستها للحصول على دبلوم عالٍ في الأداء الموسيقي تحت إشراف نخبة من الأكاديميين في هيئة الموسيقى، تثبت أنها فنانة متعددة الأبعاد. فإلى جانب موهبتها الصوتية، تملك حضورًا مسرحيًا لافتًا، وتعبّر أعمالها عن التزام عميق بالحفاظ على التراث مع تقديمه بروح معاصرة تستوعب الأذواق المختلفة.وتستعد أروى حاليًا لإصدار ميني ألبوم جديد يعكس هذا التنوع، حيث يشمل أغاني بالفصحى واللهجة النبطية ، ويتضمن إيقاعات موسيقية متنوعة ما بين الغربي والخليجي، مثل الخبيتي والرومبا والإيقاع الينبعاوي، في تجربة فنية تعد بالكثير من التجديد والإبهار، وتؤكد أن صوت أروى السعودية بات مرآة لجيل موسيقى سعودي شاب ..

