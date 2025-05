Infrastructural connectivity between Serbia, Greece discussed

Вулин је, говорећи на обележавању 20-годишњице страдања Срба у Западној Крајини нагласио да је само економски јака и јединствена Србија, моћна гаранција да се никада више неће некажњено десити ниједан злочин над Србима, без обзира где живели. Он је поручио грађанима Републике Српске да се држе заједно, јер без јединствене и јаке Републике Српске, нема наде да ће било ко од нас бити већи, цењенији, важнији и успешнији. Према његовим речима, велика је победа што у Савету безбедности УН није изгласано да су Срби геноцидан народ, што, како је истакао, значи да су се променила времена, да Србија није оно што је била, као и да је то први пут да заједничким деловањем Србије, Републике Српске и свих њених пријатеља у свету, нису успели да припишу своју истину. Ово је први пут да зато што смо били заједно и стајали заједно, зато што је свет видео јединство, нашу чврстину, ово је први пут да нису успели да своју истину и своје правдање зла ставе као нашу. Велика је то победа, нагласио је Вулин. Вулин је заједно са министром рада и борачко-инвалидске заштите у Влади Републике Српске Миленком Савановићем посетио мајку Жупића, која је изгубила три сина, који су погинули у борбама 1995. године. Такође, Вулин је положио венце на централном гробљу у Мркоњић Граду и на Централном спомен обележју погинулих бораца 1995. године. У организацији Одбора за неговање традиције ослободилачких ратова Републике Српске, данас је обележена двадесетогодишњица страдања Срба у Западној Крајини, када су јединице Хрватске војске, Хрватског већа одбране и Армије БиХ, учинили злочине против цивилног становништва. У Мркоњић Граду ексхумирано је 181 тело жртава, међу којима 81 цивил, 97 припадника Војске Републике Српске , три припадника МУП-а Републике Српске и 10 жена. У мањим гробницама у тој општини пронађено је још 176 тела цивила, припадника Војске и МУП-а Републике Српске.

