Strong German support to modernisation of Serbian energy sector

Министарство унутрашњих послова Владе Републике Србије саопштило је данас да су припадници полиције у Београду расветлили 15 случајева разбојништва која су се догодила од јула до октобра у Земуну, Сурчину, Новом Београду, Старој Пазови, Инђији, Шимановцима и Војки. Сумња се да је један од извршилаца својим возилом марке ''југо'' довозио другог извршиоца до продавница, у које би потом улазио маскиран и, уз претњу ножем или шрафцигером, од продаваца узимао новац од пазара. Због основа сумње да су извршили кривична дела разбојништво, против ових лица ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку, наводи се у саопштењу.

