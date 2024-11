Christian Solidarity International appelle les dirigeants européens à boycotter la COP 29

Christian Solidarity International a lancé aujourd’hui la campagne #BanAzerbaijan pour appeler les dirigeants européens à ne pas se rendre à la COP 29 à Bakou.

PARIS, FRANCE, October 31, 2024 / EINPresswire.com / -- L’invasion du Haut-Karabakh par l’Azerbaïdjan en septembre 2023 après 10 mois de blocus, l’épuration ethnique des Arméniens qui a suivi, et la détention d’otages arméniens à Bakou, sont incompatibles avec les valeurs de la France et de l’Union Européenne.CSI-France a mis en place une page sur son site internet, où chacun peut envoyer une lettre à Agnès Pannier Runacher, ministre de la Transition écologique qui doit représenter la France à la COP 29, en soutien à cette campagne.Le régime de M. Aliyev a attaqué militairement et « nettoyé » ethniquement et religieusement plus de 100 000 chrétiens arméniens du Haut-Karabakh, poursuivant ainsi le processus historique démarré au XIXème siècle qui a culminé avec le génocide arménien au XXème siècle. En ce moment même, il s’applique à effacer l'héritage culturel des chrétiens arméniens du Haut-Karabakh. Des pans entiers du territoire de la République d'Arménie sont occupés par l’armée azerbaidjanaise.A Bakou, non loin du lieu où se tiendront les réunions, au moins 23 arméniens du Haut-Karabakh sont incarcérés en tant qu'otages politiques, ainsi que plus de 300 prisonniers politiques azéris. Il s’agit notamment des anciens dirigeants de l’Artsakh, accusés de terrorisme. Des observateurs indépendants ont rapporté les mauvais traitements infligés aux prisonniers (coups, brûlures, chocs électriques).Ce pays est actuellement l'un des plus corrompus au monde selon Transparency International. Le régime a annoncé sa vision et sa politique très clairement : « le principe de “la loi du plus fort” prévaut désormais [dans le monde]. En fait, nous menons une politique dans ce sens depuis de nombreuses années ».La COP29 à Bakou « souligne l'autorité et le respect internationaux » pour l'Azerbaïdjan, selon leurs propres termes. Il est pour le moins nécessaire que les personnalités politiques européennes de premier plan s’abstiennent d’associer leur image à celle d’Ilham Aliyev.Leur présence ne peut qu’affaiblir la position de la France et de l'Union Européenne en tant que défenseur d'un ordre mondial fondé sur le droit et respectueux des droits de l'homme. Elle encouragera en outre M. Aliyev et d'autres dictateurs militaristes et ultranationalistes à commettre des crimes contre l'humanité en pariant qu'ils continueront à être « fréquentables » aux yeux des élites politiques des nations occidentales.Ceux qui souhaitent soutenir la campagne de CSI peuvent aller à csi-france.fr/cop29.ContactAngélique Gourlay | Présidente de Christian Solidarity International France (CSI-France) | +33 7 82 58 07 52 | angelique.gourlay@csi-france.frJoel Veldkamp | Responsable communication internationale de Christian Solidarity International (CSI) | +41 44 982 33 10 | joel.veldkamp@csi-int.org

