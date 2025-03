Evènement à l’ONU sur les otages arméniens détenus en Azerbaïdjan

Alors que les procès pour l'exemple progressent à Bakou, Christian Solidarity International porte le cas des otages arméniens devant l'ONU

PARIS, FRANCE, March 13, 2025 / EINPresswire.com / -- Christian Solidarity International organisera un événement parallèle à la 58ème session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies afin d'examiner les cas d'Arméniens détenus arbitrairement par l'Azerbaïdjan.L'événement aura lieu à 12 heures CET le mardi 18 mars. Il sera retransmis en direct.Seize mois après qu'une opération militaire azerbaïdjanaise ait forcé l'ensemble de la population arménienne chrétienne du Haut-Karabakh à fuir sa patrie, l'Azerbaïdjan continue de détenir au moins 23 Arméniens (80 autres étant considérés comme disparus de force), y compris des prisonniers de guerre, des otages civils et des membres du gouvernement élu du Haut-Karabakh.Seize de ces détenus sont actuellement jugés par un tribunal militaire à Bakou, procès dont les observateurs et les médias internationaux sont exclus et au cours duquel les accusés se sont vu refuser l'accès à un avocat impartial et le droit d'examiner les preuves retenues contre eux.Joel Veldkamp, responsable de la communication de CSI, a déclaré que l'événement organisé par son organisation « mettra en lumière la nature arbitraire et abusive de la détention de ces 23 Arméniens, l'irrégularité de leurs procès, l'institutionnalisation de l'arménophobie par le gouvernement qui les juge, et la nécessité de leur libération immédiate ».Siranush Sahakyan, avocat spécialiste des droits de l'homme qui a représenté les familles des détenus devant la Cour européenne des droits de l'homme, Philippe Kalfayan, ancien secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme, et Arpi Avetisyan, avocat spécialiste des droits de l'homme au niveau international et spécialisé dans les litiges stratégiques, prendront la parole lors de cet événement.La réunion comprendra également une déclaration vidéo de David, Lord Alton, président de la Commission mixte des droits de l'homme du Parlement britannique.L'événement de CSI intervient alors que les appels à la libération des otages se multiplient. Dans ses remarques au Conseil des droits de l'homme le 3 mars, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a déclaré : « Toutes les personnes détenues arbitrairement en Azerbaïdjan, y compris les Arméniens de souche, doivent être libérées immédiatement, et les droits à un procès équitable doivent être pleinement respectés ». En mai dernier, le Comité des Nations unies contre la torture s'est dit « alarmé » par les « allégations d'exécutions extrajudiciaires, de torture et de mauvais traitements infligés par l'Azerbaïdjan à des Arméniens nationaux et ethniques ».Il s'agit également d'un moment crucial pour les détenus eux-mêmes. Le 2 mars, l'Azerbaïdjan a annoncé que le Comité international de la Croix-Rouge - qui constituait le seul lien entre les détenus et le monde extérieur - ne serait plus autorisé à opérer dans le pays. Ruben Vardanyan, l'un des détenus les plus connus, en est à son 23ème jour de grève de la faim pour protester contre les conditions de son procès.Dans un message enregistré depuis sa cellule de prison vendredi, M. Vardanyan a déclaré : « Mes exigences restent les mêmes. S'il y a un tel désir de me juger, alors jugez-moi professionnellement, publiquement, ouvertement, conformément aux lois azerbaïdjanaises et à toutes les procédures légales, comme tout le monde, en présence de journalistes et d'observateurs internationaux ».Le but de l'Azerbaïdjan en détenant ces hommes et en les jugeant sur la base d'accusations fabriquées de toutes pièces est clair : démontrer leur impunité, légitimer et achever la destruction de l'ancienne communauté arménienne du Haut-Karabakh », a commenté M. Veldkamp.« Si la paix et les droits de l'homme doivent prévaloir dans le Caucase du Sud, la communauté internationale doit demander des comptes à l'Azerbaïdjan pour ses violations et insister sur la libération de ces hommes », conclut-il.L'événement parallèle de CSI aura lieu à 12 heures CET, le 18 mars, dans la salle XXV du Palais des Nations à Genève. Il sera retransmis en direct sur YouTube et pourra être visionné par la suite.

