كيتا تكشف توجهات توصيل الطعام في السعودية للربع الأول من 2025

RIYADH, RIYADH PROVINCE, SAUDI ARABIA, May 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- أعلنت "كيتا"، الذراع الدولية لشركة "ميتوان" الصينية العملاقة في خدمات التوصيل حسب الطلب، عن تقريرها للربع الأول من عام 2025، كاشفة عن توجهات طلبات السعوديين، وما يطلبونه، وأين تتغيّر الذائقة، وكيف أصبحت خدمات التوصيل جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية. وبشبكة تضم أكثر من 30,000 سائق توصيل و25,000 مطعم شريك في أنحاء المملكة، قدم "كيتا" الآن بيانات فورية تعكس تفضيلات المستهلكين وأنماطهم الغذائية المتنوعة..

أرقام كيتا في الربع الأول من 2025:

● الوجبات السريعة: حازت على أكبر عدد من إجمالي الطلبات

● الحلويات والمشروبات: تقريبا 1 من كل 5 طلبات

● 244 طلبًا من عميل واحد خلال الربع

● أسرع توصيل تم تسجيله: أقل من دقيقة

● أكبر طلب: 4,791 ريال (وجبة سعودية تقليدية بـ 83 صنفًا!)

● المطبخ الإيطالي: من ضمن أعلى 5 فئات من مجموع الطلبات على مستوى المملكة

الذائقة التي شكّلت الربع الأول من 2025:

• كانت الوجبات السريعة الخيار الأول في مدن المملكة الرئيسية، بما في ذلك جدة، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، فيما جاءت الرياض في المرتبة التالية، محافظةً على مركزها بين الأعلى طلبًا

• جاءت المأكولات العربية في المرتبة الثانية بقوة، حيث كانت شائعة بشكل خاص في الأحساء، الرياض، والدمام – إذ شكلت نحو خُمس الطلبات المحلية في كل من هذه المدن.

• شكّلت الحلويات والمشروبات معًا ما يقارب طلبًا واحدًا من كل خمسة طلبات، مما يعكس تزايد الإقبال على الإضافات الفاخرة، خاصة في فترات الظهيرة والمساء.

• احتلت المأكولات الإيطالية باستمرار مرتبة ضمن أعلى 5 خيارات في جميع المدن الكبرى، ما يعكس شعبيتها الواسعة والثابتة في المملكة العربية السعودية.

ذائقة المدن في لمحة:

● جدة: الدجاج المقلي والبرجر والمشروبات الغازية

● الرياض: اللحوم المشوية والأطباق العربية

● مكة: الوجبات التقليدية الوجبات العائلية والتقليدية

● المدينة: توازن بين السلاسل العالمية والحلويات

● الدمام: تركيز على المأكولات العربية التقليدية

● الخرج: الأعلى في طلبات المشروبات

● الأحساء: مزيج قوي بين الأطباق العربية والحلويات

أكبر طلب؟ وجبة تسجل رقم قياسي

من أبرز اللحظات خلال الربع الأول لهذه السنة كان طلبًا بلغت قيمته 4,791 ريالًا سعوديًا، كأكبر طلب منفرد في الفترة. احتوى على 83 صنفًا، وتم توصيله بسرعة قد تسبق "رنة جاهزية الميكروويف"! سواء كان وليمة عائلية، أو مناسبة خاصة، أو مجرّد تخطيط أسبوعي ذكي، فقد برهنت "كيتا" أنها لا توصل الطعام فحسب، بل تنفّذ الولائم بخفة وسرعة وطابع خاص.

متماشية مع رؤية السعودية 2030

تدعم "كيتا" أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين المطاعم المحلية، وتعزيز جودة الحياة عبر الابتكار التقني، وتحقيق تحوّل جذري في قطاع التوصيل بخدمات ذكية قابلة للتوسع.

