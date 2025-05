Serrala Summit 2025

Serralas neue Finance Platform vereinfacht AR-, AP- und Zahlungsprozesse und schafft Transparenz, Skalierbarkeit und Autonomie.

Unser Ansatz soll es Finanzteams ermöglichen, vorausschauende und schließlich autonome, statt manuelle Finanzabläufe zu verwalten” — Rami Chahine, Chief Product and Technology Officer

HAMBURG, GERMANY, May 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Serrala stellt beim 2025 Serrala Summit seine Vision für die neue Serrala Finance Platform vor, ein umfassender Plug-and-Play-Hub, um Finanzworkflows, -systeme, und -partner in Cloud-, SAP- und Hybridumgebungen zu integrieren. Als vollständige End-to-End-Lösung ist die Plattform in der Lage, wichtige Unternehmensziele zu unterstützen, indem es Debitoren-, Kreditoren- und Zahlungsprozesse innerhalb einer einzigen, KI-gestützten Cloud standardisiert. Serrala ist damit der einzige Anbieter, der das komplette Spektrum der Finanzautomatisierung innerhalb einer einheitlichen, intelligenten Working Capital-Suite abbildet.Die Plattform entstand als Antwort auf den wachsenden Erwartungsdruck, der auf Finanzteams lastet: Sie sollen Abläufe skalieren, KI einsetzen, zunehmende Komplexitäten beherrschen – und zugleich in Cloud-Umgebungen wie SAP S/4HANA migrieren. Die Serrala Finance Platform adressiert diese Anforderungen, indem sie die Automatisierung des gesamten Finanzprozesses ermöglicht und dabei SAP Deployment mit Cloud-Services unterstützt. Zukunftsfähige Betriebsabläufe werden durch den Einsatz von KI, prädiktive Analysen und einer einfachen Integration sichergestellt. Die Plattform wurde ERP- agnostisch entwickelt, d.h. sie kann von jedem Unternehmen für jedes gängige ERP-System eingesetzt werden.„Dies ist ein gewaltiger Meilenstein in unserer Innovationsgeschichte“, sagt Axel Rebien, CEO von Serrala. „Mit der Serrala Finance Platform präsentieren wir einen Finanzautomatisierungshub, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre eigenen Innovationen zu beschleunigen und ihren Finanzbetrieb mit mehr Geschwindigkeit, Flexibilität und Kontrolle zu leiten.“Die Plattform bietet verschiedene Bereitstellungsmöglichkeiten und gewährt Nutzern Zugang zu Serralas kompletter Bandbreite an Lösungen. Diese basieren auf fortschrittlichster Technologie, darunter Serrala AI, Automatisierungstools in Echtzeit sowie Cloud-native Dienstleistungen, die skalierbare Innovation innerhalb der gesamten Finanzfunktion ermöglichen. Der Serrala Hub wird zur zentralen Anlaufstelle für alle Produkte, Services und Echtzeit-Einblicke – und bietet eine nahtlose, moderne Benutzererfahrung.„Unser Ansatz soll es Finanzteams ermöglichen, vorausschauende und schließlich autonome, statt manuelle Finanzabläufe zu verwalten“, sagt Rami Chahine, Chief Product and Technology Officer bei Serrala. „Durch die Zusammenführung von Daten, KI, Zahlungsströmen und Finanzautomatisierung in einer Plattform unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihr Working Capital effizient zu steuern – unabhängig von ihrer ERP-Umgebung. So bleiben sie auch in einem dynamischen Finanzumfeld stets einen Schritt voraus.“Die Serrala Finance Platform umfasst außerdem die Serrala Cloud Services für Integrationen, Business Intelligence, Managed Services, Add-Ons sowie neue Cloud-Services, um unsere SAP-Kunden beim Übergang zu Clean Core via Cloud-gestützter Fiori-Anwendungen unterstützen zu können.Die Plattform wird 2025 global eingeführt und markiert einen wichtigen Meilenstein auf Serralas Weg, die Zukunft der Finanzautomatisierung neu zu definieren.Über SerralaAls Pionier in der Automatisierung von Finanzprozessen blickt Serrala auf eine fast 40-jährige Erfolgsgeschichte zurück und betreut heute mehr als 2500 Kunden in aller Welt. Mit unserer vielfach prämierten Suite von Anwendungen für die Automatisierung von Finanzprozessen, die modernste Technologien nutzen, um alle Prozesse im Zusammenhang mit dem Working Capital zu automatisieren – von Order-to-Cash über Procure-to-Pay bis Cash und Treasury – eröffnen wir dem Büro des CFO völlig neue technische, strategische und prozessbezogene Möglichkeiten. Wir versetzen Führungskräfte in die Lage, einen qualitätsorientierten, autonomen Finanzmotor zu schaffen, der die Voraussetzungen für eine unübertroffene operative Exzellenz durch die Finanzabteilung schafft. Dadurch wird das Umlaufvermögen kontinuierlich optimiert, stehen EchtzeitEinblicke zur Verfügung und können Risiken besser verstanden und gemanagt werden, was Ihre Finanzorganisation auf Erfolgskurs bringt.

