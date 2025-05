Paris Terminal Implementiert Reefer Runner 5G für eine nachhaltige Kühlkette auf der Seine

PARIS, FRANCE, May 14, 2025 / EINPresswire.com / -- Paris Terminal, ein führender Betreiber von Binnenhäfen in der Region Île-de-France, hat eine Partnerschaft mit Identec Solutions geschlossen, um das 5G-Überwachungssystem Reefer Runner am Terminal in Gennevilliers einzuführen. Diese strategische Maßnahme zielt darauf ab, die Effizienz und Zuverlässigkeit der Logistik für Kühlcontainer (Reefer) insbesondere entlang der Seine zu verbessern und steht im Einklang mit den übergeordneten Zielen zur Förderung eines nachhaltigen multimodalen Transports.Erweiterung der Kühlkettenüberwachung in GennevilliersDie Einführung des Reefer Runner 5G-Systems am Standort Gennevilliers von Paris Terminal stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Digitalisierung von Reefer-Operationen in Binnenhäfen dar. Gennevilliers, das größte multimodale Terminal in der Region Île-de-France, ist bereits heute ein zentraler Knotenpunkt für die Verteilung von Waren im gesamten Großraum Paris. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach temperaturgeführten Transporten – wie etwa für Lebensmittel, Arzneimittel und andere empfindliche Güter – positioniert sich Paris Terminal als Schlüsselakteur im Bereich der Kühlkettenlogistik ( cold chain logistics ).Juan Manuel Suarez, CEO von Paris Terminal, erklärt:„Die Einführung der Reefer Runner 5G-Lösung an unserem Terminal in Gennevilliers ist ein bedeutender Schritt in unserer digitalen Transformation und auf unserem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Die Partnerschaft mit Identec Solutions ermöglicht es uns, eine durchgehende 24/7-Überwachung und Sicherheit für unsere Reefer-Container zu gewährleisten – ein zentraler Faktor für unsere Kunden und für das Wachstum der Binnenschifffahrtslogistik. Indem wir den Transport auf Wasserwegen effizienter und zuverlässiger gestalten, stärken wir unser Engagement für die Seine-Achse und leisten einen Beitrag zu einer grüneren, intelligenteren Zukunft des Güterverkehrs in der Region Paris.“Wichtig ist, dass die Einführung von Reefer Runner 5G in Gennevilliers schrittweise und skalierbar erfolgt. Mit wachsender Nachfrage nach Reefer Cargo – sowohl im Terminalbetrieb als auch im Transport per Binnenschiff auf der Seine – wird das System sukzessive auf weitere Einheiten, Routen und Überwachungspunkte ausgeweitet. So entwickelt sich die Technologie parallel zu den Kühlketten-Ambitionen von Paris Terminal weiter und ermöglicht eine passgenaue digitale Überwachung ( cold chain tracking )– sei es für einen einzelnen Container oder für Hunderte über verschiedene Transportwege hinweg.Durch die Kombination modernster Überwachungstechnologie mit flexibler Skalierbarkeit kann Paris Terminal sowohl die Qualität als auch die Zuverlässigkeit seiner Reefer-Dienstleistungen verbessern. Diese strategische Fähigkeit stärkt nicht nur die Attraktivität des Wassertransports, sondern macht Gennevilliers auch zu einem intelligenten Logistikzentrum, das den vielfältigen Anforderungen seiner Kunden gerecht wird.Im Einklang mit einem nachhaltigen Transport auf WasserwegenDie Einführung fortschrittlicher Überwachungslösungen durch Paris Terminal steht im Einklang mit den Initiativen von HAROPA PORT zur Wiederbelebung des Binnentransports auf der Seine. Durch die Verbesserung der Zuverlässigkeit und Transparenz der Logistik auf Wasserwegen leistet die Partnerschaft einen Beitrag zur Reduzierung des Straßenverkehrs und der CO₂-Emissionen – und unterstützt damit die Umweltziele Frankreichs.Mark Buzinkay, Head of Marketing bei Identec Solutions, ergänzt dazu:„Die Partnerschaft mit Paris Terminal ist für uns bei Identec Solutions ein strategischer Meilenstein. Wir sind stolz darauf, die umfassenden Möglichkeiten unserer Reefer Runner 5G-Lösung in einem so zukunftsorientierten und multimodalen Umfeld unter Beweis stellen zu können. Diese Implementierung gewährleistet nicht nur eine zuverlässige, Echtzeitüberwachung von Reefer-Containern in Gennevilliers, sondern zeigt auch, wie intelligente Technologien das Wachstum eines nachhaltigen Binnentransports unterstützen können. Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit und darauf, mit weiteren Containerterminal-Betreibern und Reedereien in ganz Frankreich ins Gespräch zu kommen, um ihnen zu zeigen, wie wir auch ihre Kühlkettenlogistik effizienter und transparenter gestalten können.“Über Paris TerminalParis Terminal betreibt ein Netzwerk von sieben multimodalen Logistikterminals in der Region Île-de-France und fungiert als zentrales Binnenlogistik-Drehkreuz für den Großraum Paris. Zwei dieser Terminals sind speziell für den Umschlag von Container- und Kühlgut (Reefer) ausgestattet. Das Leistungsspektrum umfasst eine Vielzahl logistischer Dienstleistungen, darunter die Abfertigung und Lagerung von vollen und leeren Containern – einschließlich Gefahrgut- und Reefer-Containern – sowie Zollabfertigung und intermodale Umschläge.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verwiegungsdienste, Lösungen für die letzte Meile sowie stadtlogistikgerechte Angebote an. Zusätzlich stellt Paris Terminal Lagerflächen vor Ort bereit, betreibt Binnenschiff-Shuttle-Dienste zur Entlastung des Straßenverkehrs und übernimmt die Abwicklung von Projektladungen, darunter übergroße oder komplexe Transporte. Die Expertise des Unternehmens erstreckt sich auch auf containerbezogene Dienstleistungen wie die Montage von Isolierkits, die Begasung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Hitzebehandlungen für Holzverpackungen sowie gründliche Reinigung, Belüftung und Reparatur von Importcontainern.Paris Terminal legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und fördert aktiv den multimodalen Verkehr als umweltfreundliche Alternative zum Straßengüterverkehr. Dieser Ansatz unterstützt sowohl Energieeffizienz als auch ökologische Verantwortung und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für eine grünere Logistik in der Region Paris.Weitere Informationen zu den Dienstleistungen und den spezifischen Terminalkapazitäten finden Sie auf der offiziellen Website: paris-terminal.com.Über Reefer Runner 5GReefer Runner 5G ist ein einfaches, sofort einsatzbereites Überwachungs- und Managementsystem für Schiffe, Züge, Lkw und Container Terminals, das auf den neuesten Mobilfunkstandards basiert. Es wurde so konzipiert, dass es sich nahtlos in die IT-Landschaft von Flotten- oder Hinterlandterminals integrieren lässt und dort zu einem zentralen Bestandteil des Betriebs wird. Einfacher geht es nicht: Keine Schulung, keine Installation – Plug & Play mit allen Reefer-Containern – und an individuelle Ausbaupläne anpassbar.Reefer Runner 5G automatisiert die Reefer-Überwachung entlang der gesamten Lieferkette und ermöglicht den jederzeitigen Zugriff auf Reefer-Daten – in Echtzeit, überall und zu jeder Zeit. Dank modernster 5G-Konnektivität ist eine weltweite Abdeckung gewährleistet, einschließlich Temperatur-Echtzeitüberwachung und Alarmfunktionen für alle Marken und Modelle. Das System erkennt sofort das Ein- und Ausschalten der Stromversorgung, dokumentiert präzise die gesamte Anschlussdauer und führt ein digitales Archiv aller relevanten Informationen zur Unterstützung bei Schadensfällen.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.identecsolutions.com/reefer-runner-5g-for-logistics Über Identec SolutionsIdentec Solutions ist ein weltweit tätiger Anbieter drahtloser Lösungen, die Effizienz, Sicherheit und Schutz in industriellen Betriebsumgebungen verbessern. Das Unternehmen ist auf Systeme zur Echtzeitortung und -überwachung spezialisiert und bedient unterschiedliche Branchen – darunter Schifffahrt und Häfen, Öl und Gas, Bergbau sowie Fertigungsindustrie. Die Technologien von Identec Solutions ermöglichen es Kunden, ihre Abläufe zu optimieren, indem sie entscheidungsrelevante Daten und Einblicke liefern.Mit einem klaren Fokus auf Innovation und Kundenzufriedenheit entwickelt Identec Solutions kontinuierlich fortschrittliche Lösungen, die den sich wandelnden Anforderungen industrieller Anwendungen weltweit gerecht werden. Die Produkte sind robust, skalierbar und leicht integrierbar – für eine nahtlose Implementierung und langfristigen Mehrwert.Weitere Informationen finden Sie unter: identecsolutions.com

