Ministry of Interior reliable international partner in fight against organised crime

Михајловић је, на отварању међународног форума “Реформа грађевинских дозвола за конкурентнији регион”, истакла да су привредници годинама чекали да се донесе ефикасан закон о планирању и изградњи, као један од кључних закона за квалитет пословног окружења. Она је, подсетивши на то да је процедура издавања грађевинске дозволе скраћена са некадашњих 250 до 300 дана на 28 дана, нагласила да је Министарство усмерено на јачање капацитета локалних самоуправа и увођење система електронске грађевинске дозволе. Михајловић је, обраћајући се ресорним министрима из Хрватске, Словеније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Албаније и Македоније, истакла да искуства других земаља показују да овај систем јавну управу чини још ефикаснијом, олакшава процес инвестирања и доприноси елиминисању корупције. Реформа издавања грађевинских дозвола јесте тема на којој земље региона могу да сарађују и уче једне од других, што је и сврха данашње конференције, навела је она и додала да је заједнички циљ да западни Балкан постане једна од најатрактивнијих инвестиционих дестинација. Представник Мисије ММФ-а у Србији Ким Даеханг рекао је да је Влада Србије постигла велики успех у реформи система издавања грађевинских дозвола, који је, како је истакао, вредан поштовања. Он је поручио да земље региона треба да следе пример Србије, и изразио очекивање да ће наша земља и у другим областима бити тако успешна у реформама као што је била у области издавања грађевинских дозвола. Амбасадор САД у Београду Мајкл Кирби оценио је да су ефикасност и транспарентност процеса издавања грађевинских дозвола важан елемент пословног окружења. Министри из региона, представници међународних институција и организација донатора представили су искуства у реформи прописа у области грађевинарства и увођењу електронског система издавања грађевинских дозвола и похвалили напоре које Влада Србије улаже у то да поједностави овај процес. Учесницима конференције представљена је и радна верзија софтвера за електронско издавање грађевинских дозвола. Међународни форум “Грађевинске дозволе за конкурентнији регион“ организују Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, НАЛЕД, ГИЗ Отворени регионални фонд за модернизацију општинских услуга који финансирају владе Немачке и Швајцарске и УСАИД Пројекат за боље услове пословања.

