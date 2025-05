Costa’s visit to Belgrade provides impetus to Serbia’s European integration

Званични сајт Владе Србије преноси у целини писмо које је премијер тим поводом упутио јавности: „Србија и Албанија су у претходних годину дана радиле много на међусобном разумевању и успостављању редовних контаката који доприносе бољој политичкој и економској сарадњи двеју земаља, после деценија ћутања и замрзнутог непријатељства. Почели смо да разговарамо о великим и важним пројектима, као што су изградња аутопута Ниш–Драч и пруге Београд–Подгорица–Скадар–Тирана. Знам добро да је и данас лакше и популарније подизати тензије, јер увек је једноставније изабрати линију мањег отпора и приклонити се мржњи уместо рационалном сагледавању будућности. Ипак, сматрам да су албански премијер Еди Рама, као и руководство Србије, разменом најбољих студената, послали важну поруку не само нашим народима, већ и целокупном свету, да озбиљно и одговорно гледамо у будућност региона, Србије и Албаније. У складу са тим, али и због несвакидашње политизације једног спортског догађаја, после више телефонских разговора са премијером Рамом, донео сам одлуку о томе да не путујем у Елбасан како би главни актери фудбалске утакмице били спортисти. Као председник Владе Републике Србије најоштрије осуђујем хулигански напад албанских навијача на наше фудбалере и захтевам од албанских власти да свим грађанима Србије, који буду присуствовали овом спортском догађају, обезбеде пуну сигурност пре, за време и после одржавања утакмице. Нашим фудбалерима желим успех и победу, али их, пре свега, молим да се боре за грб и заставу Србије, и поручујем да ћу их, без обзира на то да ли ће победити или изгубити, као председник Владе сачекати и пожелети им много нових победа у будућности“, наводи се у писму.

