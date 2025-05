COPEL - O EBITDA recorrente da Copel foi de R$ 1.503,2 milhões no 1T25, 13,0% acima do registrado no 1T24

CURITIBA, PARANA, BRAZIL, May 9, 2025 / EINPresswire.com / -- O EBITDA recorrente da Copel foi de R$ 1.503,2 milhões no 1T25, 13,0% acima do registrado no 1T24, demonstrando os avanços contínuos em eficiência de gestão e a consolidação de práticas de excelência operacional. A GeT e a COM representaram conjuntamente 53,5% desse resultado, enquanto a DIS representou 46,1%.Destacam-se nesse trimestre,(i) o crescimento do EBITDA recorrente da DIS de 12,4% em relação ao 1T24, totalizando R$ 692,9 milhões, reflexo principalmente do crescimento de 0,9% do mercado fio faturado e do reajuste médio de 2,7% em junho/2024 nas Tarifas do Uso do Sistema de Distribuição – TUSD; parcialmente compensado pelo maior volume proveniente do sistema de compensação de micro e minigeração distribuída (MMGD);(ii) o acréscimo do EBITDA da GeT em 13,9%, decorreu do maior volume de energia vendida (5.971 GWh ante 5.778 GWh no 1T24) e maior preço médio de energia do portfólio (R$ 173,16/MWh ante R$ 171,55/MWh do 1T24); e da redução no desvio de geração de R$ 15,3 milhões (-30,5%), resultado do maior volume de vento, parcialmente compensado pelo aumento do curtailment no 1T25 (6,8% ante 1,9% no 1T24) e indisponibilidade de algumas máquinas; e(iii) o decréscimo de 22,3% (-R$ 65,6 milhões) com custo de pessoal e administradores, influenciado pela redução de 1.382 empregados entre o 1T24 e 1T25, majoritariamente explicado pelo Programa de Desligamento Voluntário (PDV), concluído em 2024.A versão completa desse relatório está disponível no site da Companhia ri.copel.com Teleconferência: 09/05/2025 – Sexta-FeiraPortuguês: 10h00 – Horário de BrasíliaSerá transmitida via internet(Tradução simultânea em inglês)Transmissão ao vivo no site ri.copel.com

