De la Esperanza al Logro: IUX Apoya el Desarrollo Juvenil en la Ciudad de Calbayog.

IUX se asocia con SOS Children’s Villages en Filipinas para apoyar a niños y jóvenes en Calbayog con educación y habilidades profesionales.

LIMASSOL, VINCENT, CYPRUS, May 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- CiIUX, un servicio digital global de trading, se enorgullece de compartir el impacto positivo de su última iniciativa dentro del ámbito de la responsabilidad social corporativa (RSC) en colaboración con Aldeas Infantiles SOS Filipinas. La reciente donación de IUX, como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible de la comunidad, está ayudando a llevar esperanza y un cambio duradero a los jóvenes que afrontan una situación de vulnerabilidad en la ciudad de Calbayog (Filipinas).

La colaboración, en el marco del proyecto «Una oportunidad para la esperanza: alianza en favor de la infancia y la juventud filipinas», ya ha dado resultados significativos, sobre todo en educación y desarrollo juvenil. La contribución de IUX ha proporcionado recursos esenciales, como material escolar, apoyo académico y material didáctico, de los que se benefician los niños que viven en las casas familiares de SOS.

Niños como Katarina, de la casa familiar de Oiestien, que sueña con ser maestra, y Jared, de la casa familiar de Sebjourn, que aspira a ser arquitecto, prosperan gracias a un apoyo educativo continuo. Su progreso académico, junto con el de sus compañeros, demuestra el poder de la acción colectiva. «Me encanta aprender y ayudar a mis hermanos con los deberes. Mi sueño es ser profesora y ayudar a otros a aprender», afirmó Katarina, reflejando así el potencial transformador de la iniciativa.

Además de la educación, la donación de IUX ha apoyado actividades clave para el desarrollo. Durante el Mes Nacional de la Infancia 2024, Aldeas Infantiles SOS organizó una serie de programas en Calbayog para promover la protección de la infancia, la concienciación sobre la salud y el crecimiento personal.

La contribución de IUX también favoreció el desarrollo profesional de los estudiantes pertenecientes al programa de fortalecimiento familiar (FSP, por sus siglas en inglés) STEAM, ofreciéndoles formación sobre redacción de currículos, planificación profesional y preparación de entrevistas. Las sesiones de educación financiera han proporcionado a estudiantes de bachillerato y universitarios conocimientos esenciales para la gestión del dinero, reforzando la misión de IUX de equipar a los jóvenes con las herramientas necesarias para alcanzar un éxito duradero.

«IUX cree en la construcción de futuros más allá de las fronteras», dijo un representante de IUX. «Nuestra alianza con SOS Filipinas refleja nuestro compromiso de alimentar las mentes jóvenes y fortalecer las comunidades a través de la educación, el desarrollo de habilidades y la atención integral».

Con mejoras visibles en el rendimiento académico, el aumento de la participación en actividades comunitarias y la mejora del bienestar entre los beneficiarios, IUX sigue dedicado a apoyar a las comunidades vulnerables en su camino hacia un futuro mejor.

