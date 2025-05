Compromiso de IUX con la transparencia y la seguridad de los datos en el trading

IUX refuerza la protección de datos con medidas estrictas en la verificación de identidad y depósitos, asegurando la confidencialidad y seguridad.

LIMASSOL, VINCENT, CYPRUS, May 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- IUX presta una atención especial a la protección de los datos personales de sus clientes y aplica medidas de seguridad estrictas en los procesos de verificación de la prueba de identidad (POI, por sus siglas en inglés) y la prueba bancaria (POB, por sus siglas en inglés). Estas medidas garantizan que los clientes puedan confiar en la seguridad de sus fondos e información personal al realizar depósitos o verificar sus cuentas.

Proceso seguro de verificación de identidad y depósito

IUX tiene unas directrices claras en relación con los depósitos, por lo que acepta únicamente transferencias desde cuentas bancarias cuyo nombre coincida con el registrado en la cuenta del cliente. Además, para garantizar la seguridad de las transacciones, los documentos POI y POB aportados por los clientes deben coincidir con la información facilitada durante el registro.

Protección de los datos de los clientes

IUX utiliza tecnología de cifrado y canales de transmisión de datos seguros para impedir el acceso no autorizado a los datos de los clientes. Toda la información personal se almacena en servidores con altos estándares de seguridad, cumpliendo los protocolos internacionales para protegerla.

Segregación de fondos y cumplimiento de la normativa

Los fondos de los clientes se mantienen separados de las cuentas de empresa para garantizar que no se utilicen en caso de que surjan problemas financieros dentro de la misma. IUX también se rige por una normativa financiera estricta y la supervisión de organismos reguladores de confianza a fin de garantizar su cumplimiento y la seguridad.

Confidencialidad de la información personal

IUX se compromete a mantener la confidencialidad y seguridad de la información personal de los clientes. Los datos personales de los clientes no se compartirán con terceros para fines de mercadotecnia o cualquier otro propósito no autorizado. Todos los datos se tratarán de acuerdo con lo exigido por la ley y con unos estándares éticos rigurosos.

Conclusión

IUX mantiene su compromiso con la transparencia y la seguridad en el trading, proporcionando un entorno seguro para los datos y fondos de los clientes. Con medidas rigurosas y protocolos financieros actualizados periódicamente, los clientes pueden estar seguros de que su información está protegida con las máximas garantías.

Si desea obtener más información y noticias, no dude en visitar la página web oficial de IUX.

