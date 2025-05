आशा से सफलता तक: IUX ने कलबायोग शहर में युवा विकास का समर्थन किया आशा से सफलता तक: IUX ने कलबायोग शहर में युवा विकास का समर्थन किया .

IUX ने SOS चिल्ड्रन विलेज फिलीपींस के साथ मिलकर किलबैयोग शहर में बच्चों और युवाओं के विकास में मदद की, शिक्षा और कौशल में समर्थन दिया।

LIMASSOL, VINCENT, CYPRUS, May 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- कालबायोग शहर, फिलीपींस – IUX, एक वैश्विक डिजिटल ट्रेडिंग सेवा, SOS चिल्ड्रन्स विलेजेस फिलीपिनास के सहयोग से अपनी हाल की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पहल के सकारात्मक प्रभाव को साझा करने पर गर्व महसूस कर रहा है। IUX की स्थायी सामुदायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के तहत, इसका हालिया दान कलीबायोग शहर, फिलीपींस में चुनौतियों का सामना कर रहे युवाओं के लिए आशा और स्थायी परिवर्तन लाने में मदद कर रहा है।

"आशा को एक अवसर देना – फिलिपिनो बच्चों और युवाओं के लिए एक साझेदारी" परियोजना के तहत IUX का यह सहयोग पहले ही महत्वपूर्ण परिणाम दे चुका है, विशेष रूप से शिक्षा और युवा विकास के क्षेत्र में। IUX का योगदान महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान कर रहा है, जैसे कि स्कूल सामग्री, ट्यूशन सहायता, और शैक्षिक सामग्रियां, जो SOS परिवारिक घरों में रहने वाले बच्चों को लाभान्वित कर रही हैं।

ओइस्टिन परिवारिक घर की कैटरीना, जो शिक्षक बनने का सपना देखती है, और सेबजोर्न परिवारिक घर का जेरेड, जो आर्किटेक्ट बनने की आकांक्षा रखता है, स्थिर शैक्षिक समर्थन के कारण फल-फूल रहे हैं। उनकी शैक्षिक प्रगति, साथ ही उनके साथियों की, सामूहिक क्रिया की शक्ति को प्रदर्शित करती है। "मुझे सीखना बहुत पसंद है और मैं अपने भाई-बहनों को उनके होमवर्क में मदद करता हूँ। मेरा सपना एक शिक्षक बनने का है और दूसरों को सीखने में मदद करना है," कैटरीना ने साझा किया, जो इस पहल की परिवर्तनकारी क्षमता को दर्शाता है।

शिक्षा के अलावा, IUX का दान प्रमुख विकासात्मक गतिविधियों का भी समर्थन कर रहा है। 2024 के राष्ट्रीय बाल मास के दौरान, SOS चिल्ड्रन विलेज कलबायोग ने बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की।

IUX का योगदान परिवार सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम (FSP) के STEAM छात्रों के लिए करियर विकास को भी सशक्त बनाता है, जिसमें रिज़्यूमे लेखन, करियर मैपिंग, और साक्षात्कार की तैयारी पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वित्तीय साक्षरता सत्रों ने सीनियर हाई स्कूल और कॉलेज के छात्रों को आवश्यक धन प्रबंधन कौशल से सुसज्जित किया है, जो IUX के उस मिशन को मजबूत करता है जो युवाओं को दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है।

"IUX को विश्वास है कि हम सीमाओं से परे भविष्य निर्माण में विश्वास रखते हैं," IUX के एक प्रतिनिधि ने कहा। "हमारी SOS फिलीपिनस के साथ साझेदारी हमारे युवाओं के मनोबल को बढ़ाने और शिक्षा, कौशल विकास, और समग्र देखभाल के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"

शैक्षिक प्रदर्शन में स्पष्ट सुधार, सामुदायिक गतिविधियों में बढ़ी हुई भागीदारी, और लाभार्थियों की भलाई में सुधार के साथ, IUX भविष्य में एक उज्जवल रास्ते पर चलने के लिए कमजोर समुदायों का समर्थन करने के लिए समर्पित है।

IUX के बारे में

IUX एक प्रमुख CFD ब्रोकर है जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, पारदर्शी मूल्य निर्धारण और समर्पित ग्राहक समर्थन के माध्यम से अद्वितीय व्यापार अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। IUX शीर्ष-स्तरीय वित्तीय प्राधिकरणों द्वारा विनियमित है, और यह दुनिया भर के व्यापारियों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बना हुआ है।



