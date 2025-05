Dari Harapan ke Prestasi: IUX Mendukung Pengembangan Pemuda di Kota Calbayog Dari Harapan ke Prestasi: IUX Mendukung Pengembangan Pemuda di Kota Calbayog.

IUX bekerja sama dengan SOS Children’s Villages Filipina untuk mendukung pengembangan anak dan remaja di Calbayog melalui pendidikan dan keterampilan.

LIMASSOL, VINCENT, CYPRUS, May 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- IUX, sebuah layanan trading digital global, dengan bangga berbagi dampak positif dari inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) terbarunya melalui kerja sama dengan SOS Children’s Villages Filipina. Sebagai bagian dari komitmen IUX terhadap pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, donasi terbarunya adalah membantu membawa harapan dan perubahan berkelanjutan bagi generasi muda yang menghadapi tantangan di Kota Calbayog, Filipina.

Kolaborasi, yang digagas dalam proyek “Memberi Harapan pada Kesempatan – Kemitraan bagi Anak-anak dan Generasi Muda Filipina”, telah membuahkan hasil yang signifikan, khususnya di bidang pendidikan dan pengembangan generasi muda. Kontribusi IUX telah memberikan berbagai sumber daya penting, seperti perlengkapan sekolah, dukungan bimbingan belajar, dan materi akademik, yang sangat bermanfaat bagi anak-anak yang tinggal di rumah keluarga SOS.

Anak-anak seperti Katarina dari keluarga Oiestien, yang bercita-cita menjadi guru, dan Jared dari keluarga Sebjourn, yang bercita-cita menjadi arsitek, terus berkembang berkat dukungan pendidikan yang berkelanjutan. Kemajuan akademis mereka, bersama dengan teman-temannya, menunjukkan kekuatan dari tindakan kolektif. “Saya suka belajar dan membantu saudara-saudara saya mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Mimpi saya adalah menjadi seorang guru dan membantu orang lain untuk belajar,” ungkap Katarina, merefleksikan potensi transformatif dari inisiatif tersebut.

Selain bidang pendidikan, donasi IUX juga telah mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan utama. Selama Bulan Anak Nasional 2024, SOS Children’s Village Calbayog menyelenggarakan serangkaian program yang mempromosikan perlindungan anak, kesadaran akan kesehatan, dan pengembangan diri.

Kontribusi IUX juga telah memperkuat pengembangan karier bagi siswa Program Penguatan Keluarga (FSP) STEAM dengan menawarkan pelatihan penulisan resume, pemetaan karier, dan persiapan wawancara. Sesi literasi keuangan telah membekali murid sekolah menengah atas dan perguruan tinggi dengan keterampilan penting dalam mengelola keuangan, yang memperkuat misi IUX untuk memberdayakan generasi muda dengan berbagai perangkat demi meraih kesuksesan jangka panjang.

“IUX percaya pada pembangunan masa depan yang melampaui batas,” ungkap seorang perwakilan dari IUX. “Kemitraan kami dengan SOS Filipina menunjukkan komitmen kami dalam membina generasi muda dan memperkuat masyarakat melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, serta perawatan holistik.”

Dengan peningkatan yang nyata dalam prestasi akademis, kenaikan partisipasi dalam kegiatan masyarakat, serta pertambahan kesejahteraan di kalangan penerima manfaat, IUX tetap berdedikasi untuk mendukung masyarakat rentan dalam meniti masa depan yang lebih cerah.

Untuk informasi lebih lanjut tentang inisiatif CSR IUX, silakan hubungi : IUX.

Tentang IUX

IUX adalah sebuah broker CFD terkemuka yang berkomitmen untuk memberikan pengalaman trading yang luar biasa melalui teknologi yang canggih, harga yang transparan, dan dukungan klien khusus. Dengan pengawasan dari otoritas keuangan tingkat atas, IUX terus menjadi pilihan tepercaya bagi para trader di seluruh dunia.

