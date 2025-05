TeleStore implementiert einen Fintech-First-Ansatz für die digitale Vertriebsbranche

TeleStore

PRAGUE, CZECH REPUBLIC, May 7, 2025 / EINPresswire.com / -- TeleStore , ein neu gestarteter globaler Marktplatz für browserbasierte Spiele und Web-Apps, schließt die Lücke zwischen der Fintech-Welt und der Branche des digitalen Vertriebs. Der Fokus der Plattform liegt auf nahtlosen Zahlungen, schnellem Zugriff auf Einnahmen und Monetarisierungstools, die sich an den Entwicklern orientieren. TeleStore wurde nach Fintech-Prinzipien entwickelt und will mehr sein als nur eine Content-Plattform - es ist ein modernes, finanziell integratives Ökosystem für Entwickler weltweit.Eines der herausragenden Merkmale von TeleStore ist sein schnelles Auszahlungssystem. Im Gegensatz zu vielen Marktplätzen, die die Auszahlung von Einnahmen verzögern, gewährleistet TeleStore einen schnelleren Zugang zu den Einnahmen – einschließlich Auszahlungen über integrierte Krypto-Zahlungsdienste. Entwickler und Studios können Cashflow-Lücken vermeiden und schneller reinvestieren, was es zu einer überzeugenden Option für schnelllebige Teams und Indie-Entwickler mit begrenzten finanziellen Puffern macht.Der Marktplatz unterstützt Aufladungen von globalen Bankkarten und Kryptowährungen, und alle internen Transaktionen werden durch In-App-Punkte namens TeleDollars unterstützt. Dies gewährleistet eine konsistente UX für Käufe, Abonnements und In-App-Zahlungen. Für Entwickler bedeutet dies eine vereinfachte Berichterstattung, ein geringeres Betrugsrisiko und schnelle Liquidität.TeleStore weicht auch von der Gebührenstruktur der Branche ab und bietet eine entwicklerfreundliche Plattformgebühr, die auf 15 % begrenzt ist und damit deutlich unter den üblichen 30 % liegt, die anderswo üblich sind. Darüber hinaus sind dynamische Rabatte für Publisher verfügbar, die auf dem Engagement und der Größe des Publikums basieren. Early Adopters erhalten integrierte Werbebudgets, die ihnen dabei helfen, ihre Bekanntheit zu steigern, ohne dass sie im Voraus Marketingausgaben tätigen müssen.TeleStore führt außerdem ein Partnerprogramm ein, das es Unternehmen, Influencern und Community-Führern ermöglicht, ihre Netzwerke zu monetarisieren. Partner können wiederkehrende Einnahmen über zwei Fintech-ähnliche Empfehlungspfade erzielen: Provisionen von neu hinzukommenden Entwicklern und eine Umsatzbeteiligung von Nutzerkäufen, die über ihren Traffic getätigt werden.Der Fokus von TeleStore auf Zahlungen ist kein Zusatzgedanke – er ist grundlegend. Die Plattform bietet Entwicklern schnellen Zugang zu Einnahmen, ein günstiges Gebührenmodell und Unterstützung für moderne Zahlungssysteme und beseitigt damit viele der finanziellen Hindernisse, die den digitalen Vertrieb lange Zeit behindert haben.Egal, ob Sie ein Indie-Entwickler, ein Web-App-Entwickler oder ein Community-Builder sind, der nach Möglichkeiten zur Monetarisierung sucht, TeleStore bietet eine intelligentere und flexiblere Möglichkeit, zu wachsen mit einer Infrastruktur auf Fintech-Niveau, die dies unterstützt.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.