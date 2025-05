Further development of traditional friendship between Serbia, Egypt

Вучић је, на предавању "Српска држава између Истока и Запада" на Правном факултету у Београду, истакао да наша земља треба да иде у правцу ЕУ, будући да, како је навео, има много тога да научи, али и да направи добар систем. Он је, говорећи о потреби одржавања традиционално добрих односа са Истоком, рекао да је наша земља показала свој однос према Русији јер је, без обзира на притиске, једина земља која није увела санкције због украјинске кризе. Србија треба много да учи од Запада, навео је премијер и додао да од Истока треба да узме ту врсту слободе и ширине коју Запад, због процедура које има, не дозвољава. Он је са жаљењем приметио да се питање "да ли сте за Европу" своди на бесмислено политичко питање "јеси ли за Европску унију или не". Србија, како је навео, уз велики рад, треба да тежи бољитку и напретку и прихватању савремених технологија јер заостаје у ономе што је најважније, у економском развоју. Премијер је рекао да ће због уласка у Европску унију, Устав Србије морати да се мења, и додао да ће за то бити потребан широки консензус. Државу морате да чувате, доносите тешке одлуке, три пута размислите пре него што пресечете и доносите закључке на мудар начин, поручио је Вучић. Премијер је у обраћању студентима рекао да је дефицит буџета у септембру био три милијарде динара, односно да је био шест пута мањи него што је планирано. Говорећи о иницијативама за промену политичког система, Вучић је рекао да би лично волео да Скупштина Србије има 150, уместо садашњих 250 посланика. Такође, он је оценио да је локална самоуправа прегломазна и да постоје проблеми у функционисању администрације. Дневнице за путовање у иностранство убудуће ће бити 12 евра, уместо досадашњих 65 евра, поручио је премијер.

