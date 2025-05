Improving cultural cooperation between Serbia, Egypt

Ребић је у изјави за агенцију Танјуг рекао да Саобраћајна полиција има значајан број уређаја који омогућавају такозвано пасивно узорковање које подразумева да се за секунд-два, без стављања усника у сам уређај, детектује да ли је возач под дејством алкохола. Он је додао да уколико уређај покаже да има присуства алкохола у организму, онда се приступа активном узорковању, односно утврђује се тачна количина алкохола у организму. Тај критеријум практично важи од 1. октобра, како је објаснио, и подразумева да ће Саобраћајна полиција у наредном периоду имати значајно повећање активности на откривању саобраћајних прекршаја управљања под дејством алкохола. Према његовим речима, јуче је 400 возача искључено из саобраћаја због управљања под дејством алкохола. Свесни смо чињенице да је управљање под дејством алкохола најопаснији прекршај и да су околности под којима се догађају такве саобраћајне незгоде готово увек фаталне, односно са смртним последицама, и због тога смо се определили да знатно појачамо контролу свих возача, истакао је Ребић. Он је навео да то практично значи да ће сваки заустављени возач, без обзира на то да ли је то учињено због невезивања појаса, брзине, непрописног претицања или рутинске контроле, бити подвргнут тесту алкохолисаности. Ребић је навео и да је, на годишњем нивоу, број возача који се затекне под дејством алкохола око 50.000, што је готово идентично податку од претходних пет-шест година. У 2014. години 49.000 возача искључено је из саобраћаја због тог прекршаја. У првих осам месеци ове године, саобраћајна полиција је открила 34.644 прекршаја, што је за 10 одсто више него у истом периоду претходне године, напоменуо је он. Начелник Управе саобраћајне полиције је истакао да је највећи број возача затечених у овој години да управљају возилом под дејством алкохола имао у распону од 0,5 до 1,2 промила алкохола у крви и то њих 16.599. Он је прецизирао да је 11.787 возача откривено да управља возилом у стању "лаке алкохолисаности", односно до 0,5 промила, 4.819 управљало је са 1,2 до 2 промила алкохола у крви и 1.020 возача имало је више од 2 промила алкохола у крви. Ребић је изнео податак и да је 419 возача одбило алко-тест и да се они третирају као да су у стању тешке алкохолисаности.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.