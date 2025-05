CHARLES BAYLIS, COFONDATEUR D’ASCRIBE, PREND SA RETRAITE APRÈS DES DÉCENNIES D’INNOVATION DANS L’ANALYSE TEXTUELLE

Charles Baylis, Co-founder and CTO of Ascribe Voxco acquired Ascribe in 2024

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, May 7, 2025 / EINPresswire.com / -- M. Charles Baylis, cofondateur et ancien directeur de la technologie, annonce son départ à la retraite, mettant un terme à une carrière longue de plusieurs décennies, jalonnée d’innovations, de leadership éclairé et d’une influence déterminante sur l’univers de l’analyse textuelle. Acteur essentiel de l’acquisition d’ Ascribe par Voxco en 2024, opération soutenue par Terminus Capital Partners, il continuera à œuvrer, dans une fonction de conseiller, auprès du président directeur général de Voxco, Daniel Graff-Radford.Fondée en 1999 par Charles Baylis, Ascribe est née d’une ambition audacieuse : concevoir une plateforme technologique capable d’assister les codeurs des instituts d’études de marché dans le traitement des réponses ouvertes avec une précision et une aisance accrues. Rappelant l’une des décisions fondatrices de l’entreprise, il confie :« La meilleure décision de conception que nous ayons prise fut de proposer Ascribe sous forme d’application web en mode SaaS. Ce choix a permis à nos clients de collaborer à l’échelle mondiale, affranchis du souci des mises à jour logicielles locales. »Inlassable explorateur des frontières technologiques, Charles poursuivit son œuvre d’innovation au fil des années :« Aujourd’hui dans sa quatrième génération, notre système d’intelligence artificielle, AI Coder, repose sur des modèles de langage à grande échelle et d'autres technologies de traitement du langage naturel, offrant une amélioration spectaculaire du codage manuel. »Son influence ne s’arrête pas là : il joua également un rôle clé dans l’intégration de la culture d’Ascribe — centrée sur le client — et de ses innovations au sein de la mission élargie de Voxco. Ces technologies, désormais au cœur de la plateforme Voxco, permettent aux organisations entreprises de recueillir et d’analyser les retours clients non structurés avec une rapidité et une profondeur inégalées.« Charles est un véritable pionnier dans le domaine des études la recherche, » déclare Daniel Graff-Radford, PDG de Voxco. « Sa foi précoce dans le potentiel des plateformes infonuagiques et de l’analyse pilotée par l’IA a redéfini non seulement la manière dont les codeurs travaillent, mais aussi la manière dont les organisations entreprises accèdent à la voix de leurs clients. Charles sait bâtir des équipes fidèles et talentueuses. C’est un privilège de collaborer avec lui. »Alors qu’il se retire des responsabilités quotidiennes, Charles exprime sa confiance dans l’avenir de l’entreprise unifiée :« Je suis immensément fier de ce que nous avons construit, et de l’équipe qui en est le cœur. Avec l’intégration à Voxco, nos innovations pourront servir encore davantage de chercheurs professionnels des études à travers le monde. L’avenir s’annonce radieux — pour nos clients, notre technologie, et pour celles et ceux qui poursuivent cette mission. »Voxco est un chef de file des solutions multicanales d’enquêtes et d’analyse textuelle, permettant aux organisations entreprises de découvrir des insights de haute qualité avec rapidité et assurance. Sa plateforme puissante allie des outils d’enquête flexibles à l’analyse textuelle par intelligence artificielle d’Ascribe, offrant une interprétation rapide et précise des réponses ouvertes. Intégrée à des solutions éprouvées telles que Coder et CX Inspector, Voxco répond à l’ensemble des besoins des études de marchés en recherche. Avec Voxco, vous pouvez répondre à toutes vos questionstout questionner.Terminus Capital Partners est une firme société de capital-investissement fondée en 2017 à Atlanta, GA, spécialisée dans les entreprises de logiciels métier. Grâce à son expertise sectorielle, son moteur de prospection, son manuel opérationnel et sa stratégie de croissance par acquisitions, Terminus aspire à être le partenaire privilégié des investisseurs, banquiers et équipes dirigeantes dans le domaine des logiciels d’entreprise.

