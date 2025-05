Bpifrance, Influence Society et L’ADN réunissent des leaders du tourisme autour de l’IA à Paris

L'IA à l'épreuve du réel

Un événement stratégique sur l’IA et ses usages concrets dans le secteur touristique, organisé à l’occasion de l’ouverture de l’hôtel La Fondation

Cet événement est une chance unique pour les professionnels du tourisme de dépasser le buzz autour de l’IA et d’en comprendre les applications concrètes dans leur activité.” — Sébastien Felix

PARIS, FRANCE, May 6, 2025 / EINPresswire.com / -- À l’occasion de l’ouverture de l’hôtel La Fondation, Bpifrance, Influence Society et le média L’ADN co-organisent le jeudi 15 mai 2025 à Paris un événement inédit consacré à l’intelligence artificielle appliquée au secteur du tourisme. Ce rendez-vous, destiné aux dirigeants, directeurs généraux et propriétaires d’établissements touristiques (hôtels haut de gamme, resorts, campings), vise à offrir une réflexion de haut niveau sur les transformations en cours et à venir, à travers des tables rondes réunissant des experts.Organisée dans les nouveaux espaces de l’emblématique hôtel La Fondation, entre le parc Monceau et le village des Batignolles, cette conférence abordera l’IA non pas comme un objet purement technique, mais comme un ensemble de pratiques sociales en évolution. À travers l’étude des usages émergents, les intervenants mettront en lumière les opportunités, mais aussi les limites de ces technologies dans un secteur en quête de sens et de performance.« Cet événement est une chance unique pour les professionnels du tourisme de dépasser le buzz autour de l’IA et d’en comprendre les applications concrètes dans leur activité. Nous voulons créer un espace de dialogue stratégique entre technologie, innovation et hospitalité », souligne Sébastien Félix, fondateur et CEO d’Influence Society.De 17 h 30 à 19 h 30, les talks permettront d’explorer des thématiques telles que l’automatisation de la relation client, la personnalisation de l’expérience voyageur ou encore les enjeux éthiques liés à l’utilisation de données. La conférence sera suivie d’un cocktail dînatoire favorisant les échanges informels et la découverte du lieu.« L’intelligence artificielle transforme déjà nos façons de penser, de produire et de décider. En tant que média engagé dans la compréhension des mutations contemporaines, nous sommes ravis de co-construire un événement qui questionne l’IA à travers le prisme des usages, et pas uniquement de la technologie », déclare Adrien de Blanzy, président de L’ADN.« En tant qu’acteurs engagés dans la transformation des entreprises françaises, nous sommes ravis de soutenir cette initiative qui place l’intelligence artificielle au service de l’expérience touristique, en phase avec notre mission de soutien à l’innovation dédiée aux PME et startups du secteur. », déclare Éric Versey, Directeur exécutif en charge du Financement et du Réseau chez Bpifrance.Avec ce premier rendez-vous, Influence Society, Bpifrance et L’ADN entendent amorcer une série d’échanges durables sur les enjeux de l’intelligence artificielle dans le tourisme. Un moment de partage de perspectives inédites dans un lieu tout aussi unique.À propos d'Influence SocietyInfluence Society est une agence créative à l'intersection du design, de la technologie et de l'hôtellerie. Elle aide les hôtels d’exception à élaborer des récits de marque convaincants, en associant l'esthétique à des stratégies numériques de pointe pour façonner l'avenir de l'hôtellerie. Grâce à une narration visionnaire, un marketing innovant et une expertise approfondie de l'industrie, l'agence permet aux hôteliers de rester en tête dans un paysage en constante évolution. Pour plus d'informations sur Influence Society, visitez www.influence-society.com À propos de BpifranceBpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.Plus d’informations sur : www.Bpifrance.fr Suivez-nous sur X : @Bpifrance - @BpifrancePresse et LinkedInContact presse : Juliette Fontanillas, 06 72 76 08 09, juliette.fontanillas@bpifrance.frÀ propos de L’ADNL’ADN est un média et une agence conseil, dédiés à la détection et à l’analyse des nouveaux usages. Nous confrontons les entreprises et les institutions aux nouveaux comportements des individus, pour nourrir leur proposition de valeur. Nos lecteurs et nos clients sont des organisations qui ont compris l’impact des signaux faibles sur le futur de leur business. Depuis 10 ans, grâce à notre média, nous observons et analysons les tendances qui convergent et font muter la société. Notre engagement : rapprocher l’entreprise de son époque.Retrouvez quotidiennement L’ADN sur www.ladn.eu

