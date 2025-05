La Original Banda El Limón celebra el 5 de mayo con 'Enamorado', su nuevo éxito que ya conquista las redes

Single Artwork

Ya Disponible en todas las plataformas digitales En radio: 5 de mayo en Estados Unidos / 7 de mayo en México

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, May 5, 2025 /EINPresswire.com/ -- En el marco de las celebraciones del 5 de mayo, La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga lanza oficialmente su nuevo sencillo “Enamorado” en la radio de Estados Unidos. El tema, ya disponible en todas las plataformas digitales desde el 1° de mayo, combina romanticismo, ritmo y el sello inconfundible de una de las agrupaciones más queridas de la música regional mexicana. El estreno en radio en México está programado para el 7 de mayo.

Desde su debut en plataformas digitales la semana pasada, “Enamorado” ha comenzado a generar una ola de reacciones positivas en redes sociales. Fans de todo el mundo han compartido reels y videos en Instagram y TikTok, usando la canción como fondo para mostrar momentos especiales con sus seres queridos, creando así una tendencia espontánea que celebra el amor en todas sus formas.

Este lanzamiento llega tras el rotundo éxito de “Me Enamoré”, su anterior sencillo, que alcanzó el #1 en el Billboard Regional Mexican Airplay Chart, Mediabase y Monitor Latino durante la semana del 19 de abril de 2025, consolidando una vez más el impacto y la vigencia de La Original.

La agrupación, que este año celebra 60 años de trayectoria ininterrumpida, continúa renovándose sin perder su esencia. En esta nueva etapa destaca la incorporación del joven talento nayarita Manuel Ávila, quien aporta frescura y una voz poderosa al sonido de la banda.

“Enamorado”, interpretado por Manuel Ávila, cuenta la historia de un hombre que, completamente cautivado, confiesa sentirse profundamente enamorado por la belleza y personalidad de una mujer que lo tiene hechizado. Con arreglos vibrantes que invitan a bailar desde los primeros compases, esta canción promete sonar con fuerza en todas las celebraciones del 5 de mayo y más allá.

Desde su fundación en 1965 por Don Salvador Lizárraga, La Original ha sido pionera en llevar la música de banda a nuevos horizontes, conquistando escenarios internacionales y siendo cuna de grandes intérpretes del género. Hoy, con millones de seguidores en plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, la agrupación mantiene una conexión directa con su público a través de contenido exclusivo y estrenos especiales.

Con “Enamorado”, La Original Banda El Limón reafirma su compromiso con la evolución musical, el romanticismo que la distingue y la celebración de un legado que sigue escribiéndose con fuerza.

Ya puedes escuchar “Enamorado” en tu plataforma digital favorita, y a partir de hoy, también en tu estación de radio en Estados Unidos.

Booking & Management USA: Enrique Ortiz

818-355-7938

eortiz7007@icloud.com

