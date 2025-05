تحت شعار (التجربة أولاً) 'العصر الجديد لتطوير المواهب' مؤتمر ATD الشرق الأوسط 2025 يستكشف العصر الجديد لتطوير المواهب

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, May 5, 2025 / EINPresswire.com / -- تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من مؤتمر ATD الشرق الأوسط في الفترة ما بين 17 و18 يونيو 2025 و الممتدة ليومين , والتي يحتضنها فندق جراند حياة أبوظبي وفندق الإمارات ريزدنس بيرل ، بالعاصمة الإمارتية أبوظبي.تحت شعار "التجربة أولاً: عصر جديد ل تطوير المواهب "، يجتمع أبرز خبراء التعلم والتطوير L&D واستراتيجيي المواهب، ومتخصصي تحويل القوى العاملة من مختلف القطاعات في المنطقة، ضمن فعاليات مؤتمر ATD الشرق الأوسط 2025، الذي يُنظم بالتعاون مع شركة QnA الدولية، و شريك الثقافة و الوجهة مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض.ويُعد هذا الحدث منصة رائدة تسلط الضوء على مستقبل العمل في الشرق الأوسط، من خلال استعراض استراتيجيات متقدمة، وتكنولوجيا مبتكرة، وأساليب تعليمية قائمة على التجربة، تهدف إلى إعادة تعريف نمو القوى العاملة وبناء قدراتها.ومن جانبه قال توني بينغهام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لجمعية تطوير المواهب (ATD) :- "إن مشهد التعلم والتطوير في منطقة الشرق الأوسط يشهد تطورًا سريعًا، حيث تتراجع الأساليب التقليدية لصالح الابتكارات التقنية الجديدة، وتغير تفضيلات المتعلمين، وتطور الاستراتيجيات التعليمية. وسيكون هذا الحدث تجربة تعلم فريدة تركز على استكشاف الابتكارات المستقبلية في هذا المجال."ويمتد برنامج المؤتمر ليقدم أسبوعًا كاملاً من فرص التعلم الفريدة، حيث يمكن للحاضرين المشاركة في ورشة عمل حصرية حول الذكاء الاصطناعي وبرنامج الشهادات المعتمد من ATD، وذلك في أيام 16 و19 و20 يونيو.وفي سياق متصل صرح سِيْد إن. سي، المديرالتنفيذي شركة QnA International، قائلاً:" تمثل قمة ATD الشرق الأوسط 2025 المنصة الرائدة لصناع القرار في مجالات التعلم والتطوير من الهيئات الحكومية والقطاع العام والمؤسسات المملوكة للدول على مستوى المنطقة.مضيفاً" إنه المكان الذي تتشكل فيه ملامح مستقبل نمو القوى العاملة وتطويرها، من خلال مناقشات ديناميكية، وحلول مبتكرة، وتبادل أفضل الخبرات, وندعو الجميع للانضمام إلينا في أسبوع تحولي من التواصل، والتعاون، والاحتفاء، حيث نستلهم من ابتكارات دولة الإمارات لإعادة تعريف مستقبل التعلم والتطوير."للتسجيل والمشاركة في هذه التجربة الاستثنائية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: atdme.com.كما تُعد نسخة 2025 من مؤتمر ATD الشرق الأوسط تجربة تحولية غير مسبوقة للمتخصصين في الموارد البشرية، والتعلم والتطوير، وتنمية المواهب، مع عودتها هذا العام برؤية مستقبلية تحمل شعار "التجربة أولاً: العصر الجديد لتطوير المواهب".ويركز جدول الأعمال هذا العام على تقاطع الأفراد مع الغاية والتقدم، مع تزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة لتعزيز مرونتها المؤسسية، وترسيخ مبادئ القيادة الشاملة، والاستفادة الذكية والمسؤولة من التكنولوجيا. والتي تأتي في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها بيئات العمل، و كما يقدم مؤتمر ATD الشرق الأوسط 2025 من خلالها رؤى عملية وأفضل الممارسات العالمية التي تعيد رسم ملامح تطوير المواهب في عصر يرتكز على التحول الرقمي.قائمة متحدثين بارزين تضفي مزيدًا من التألق والحيوية على المؤتمريتصدر قائمة المتحدثين هذا العام دان بونتيفراكت، المؤلف الحائز على خمس جوائز عالمية والخبير الاستراتيجي في مجال القيادة على مستوى العالم، بكلمته الافتتاحية الملهمة.وينضم إليه على المنصة سو لام، نائب رئيس قسم رؤى الأفراد والاستراتيجية والثقافة بشركة كوكاكولا، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل ثقافة واحدة من أشهر العلامات التجارية في العالم.كما يشارك في الحدث جون أتود، رائد التعلم في شركة غوغل، والدكتورة وي وانغ، المديرة العالمية الأولى بجمعية تطوير المواهب (ATD)، بالإضافة إلى فيليبا بنفولد، المفكرة الرائدة في تكنولوجيا الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي المسؤول.وتعكس هذه الكوكبة من المتحدثين التنوع والعمق الكبيرين للخبرات التي سيتم عرضها على منصة المؤتمر.كما تحظى هذه النسخة بدعم عدد من أبرز الرعاة، من بينهم HNI وميرسر ولورون وكورسيرا وبرينكويل وثيرد تيرم، إلى جانب شراكات استراتيجية جديدة قيد الإعداد، مما يجعله المرشح الأبرز ليكون الحدث الأهم في تطوير الأفراد بالمنطقة لهذا العام.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.