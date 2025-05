أريستون الشرق الأوسط تطلق 'NUOS PLUS S2' من اجل مستقبل مستدام لتسخين المياه

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May 5, 2025 / EINPresswire.com / -- أعلنت شركة أريستون الشرق الأوسط، الرائدة في حلول الراحة الحرارية المستدامة، عن إطلاق جهاز تسخين المياه الحراري الجديد والمتطور NUOS PLUS S2، الذي يشكل ثورة في كفاءة استهلاك الطاقة وسهولة الاستخدام في منطقة الشرق الأوسط.ويمثل هذا الطراز الجديد قفزة نوعية في مجال تقنيات المنازل الذكية، حيث يُعد من أوائل الأجهزة في المنطقة التي تتيح التحكم عن بُعد عبر تطبيق الهاتف المحمول Ariston NET، المتوفر على منصتي iOS وAndroid و كما يمكن للمستخدمين عبر التطبيق، مراقبة أداء سخان المياه، ضبط الإعدادات، وتحسين استخدام الطاقة في أي وقت ومن أي مكان.تم تصميم NUOS PLUS S2 لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة على حلول ذكية وصديقة للبيئة، مع مزيج من الأداء العالي والالتزام العريق من أريستون ب الاستدامة والابتكار. ويمثل هذا الإطلاق بداية جديدة لعصر "الراحة المتصلة"، مما يعزز أسلوب الحياة الذكي في المنازل والشركات.و يمنح المنتج المصمم في إيطاليا أداءً فائقًا، كما يتميز بتكامل سلس مع تطبيق Ariston NET، والذي يتيح المراقبة والتحكم عن بُعد، اضافة إلى تقارير مفصلة عن استهلاك الطاقة، وتنبيهات فورية للتشخيص، عبر الهاتف الذكي أو بوابة الويب.كما يستخدم غاز التبريد R290 منخفض التأثير البيئي( GWP منخفض جداً)"، والذي يحقق كفاءة عالية مع معامل أداء COP يصل إلى 5.0 لطراز 110 لتر، مما يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة وفواتير هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA).كما يضم الجهاز عنصراً حرارياً منخفض الطاقة للتسخين السريع خلال فترات الذروة، وتقنية "الأنود النشط" لحماية متقدمة من التآكل، ما يعزز طول العمر التشغيلي, ويحتوي على عدة أوضاع تشغيل تشمل: الوضع الاقتصادي (Green) لتحقيق أقصى توفير، وضع التعزيز (Boost) للتسخين السريع، ووضع الإجازة (Holiday) لتوفير الطاقة أثناء الغياب.و من جانبه صرح ألبرتو تورنر، رئيس مجموعة أريستون في الشرق الأوسط وتركيا واسيا الوسطى، قائلاً"( مع NUOS PLUS S2 تواصل أريستون ريادتها نحو مستقبل أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. هذا الإطلاق لا يمثل مجرد منتج جديد، بل هو بيان قوي عن التزامنا بالمسؤولية البيئية والمعيشة الذكية.مضيفا" الأداء القوي والابتكار المستدام المتجسد في هذا الجهاز يمكن التحكم فيه بسهولة عبر التطبيق لتلبية احتياجات المستخدمين – إنه الحل الأمثل لمن يسعون إلى أقصى درجات الراحة بأدنى تأثير بيئي."و زاد السيد البرتو "مع تسارع جهود دولة الإمارات في مسيرتها نحو مستقبل أكثر استدامة، يُتوقع أن يصبح جهاز NUOS PLUS S2 الخيار المفضل لدى المطورين العقاريين والمهندسين. وتتوافق هذه الخطوة مع المبادرات الوطنية مثل رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الطاقة 2050، والتزام الدولة بالحياد الكربوني بحلول عام 2050، والتي تهدف إلى تحقيق مزيج طاقة نظيف بنسبة 50% وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 40%..كما تتماشى التقنية الجديدة مع لوائح البناء الأخضر الإقليمية مثل "استدامة" في أبوظبي، و"السعفات" في دبي، و"برجيل" في الشارقة، والتي تشجع تبني المفاهيم البيئية والتقنيات الذكية في البناء.و لفت رئيس المجموعة إلى أن جميع أجهزة NUOS PLUS S2 تخضع لاختبارات صارمة ضمن منشآت تصنيع حاصلة على شهادة الصناعة 4.0 من أريستون لضمان المتانة طويلة الأمد، والتشغيل الذكي، والأداء من الدرجة الأولى، سواء للاستخدامات السكنية أو التجارية الخفيفة.واختتم تورنر قائلاً: "يمثل NUOS PLUS S2 الجيل القادم من حلول تسخين المياه في منطقتنا. ندعو المطورين والمهندسين وكل من يسعى إلى حياة أكثر استدامة لتجربة مستقبل الراحة مع هذا المنتج الرائد."للمزيد من المعلومات حول NUOS PLUS S2يرجى زيارة:

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.