סקוורטולק משיקה פלטפורמת מוקדים טלפוניים חדשה - הצעד הראשון בחזון הנועז לאוטומציית מכירות

Squaretalk announces the launce of its New Platform

ספק פתרונות תקשורת בענן בעל הדירוג הגבוה ביותר, משיק תוכנה חדשה שמשנה את הדרך שבה צוותי מכירות יוצרים קשר עם לידים, ממירים אותם ללקוחות וצומחים

בנינו את הפלטפורמה הזו כדי לאפשר לצוותי מכירות מודרניים להצטיין” — אלי רובין, מנכ״ל סקוורטולק

JERUSALEM, ISRAEL, May 5, 2025 /EINPresswire.com/ -- סקוורטולק, פתרון למוקדים מבוסס ענן שנבנה במיוחד עבור צוותי מכירות בעלי ביצועים גבוהים, שמחה להכריז על

השקת פלטפורמה חדשה. הפלטפורמה החדשה נועדה להיות הרבה יותר ממוקד שירות: היא מסמנת את תחילתו של מהלך מקיף שבו סקוורטולק תהפוך למערכת היברידית, משולבת בינה מלאכותית ואוטומציית מכירות.

סקוורטולק, פתרון מרכזיה בענן שנבנה עבור צוותי מכירות בעלי ביצועים גבוהים, מכריז בגאווה על השקת פלטפורמת סקוורטולק החדשה. פלטפורמה חדשה זו, שתוכננה להיות יותר מסתם מרכזיה, מסמנת את תחילתו של מהלך מקיף שבו סקוורטולק תהפוך למערכת היברידית, משולבת בינה מלאכותית ואוטומציית מכירות.

הפלטפורמה, שתוכננה למהירות, יעילות וסקיילביליות, מאגדת ניהול אנשי קשר, תובנות בינה מלאכותית, דוחות בזמן אמת, תהליכי עבודה מותאמים אישית, שיחות קוליות והודעות וואטסאפ, ועוד - כל מה שצוותי מכירות מודרניים צריכים כדי ליצור מעורבות חכמה יותר ולהמיר לקוחות מהר יותר.

“בנינו את הפלטפורמה הזו כדי לאפשר לצוותי מכירות מודרניים להצטיין,” אמר אלי רובין, מנכ״ל סקוורטולק. “וזו רק ההתחלה של המסע שלנו להפוך לפלטפורמת אוטומציית מכירות מובילה.”

בליבה, סקוורטולק מציעה שילוב עוצמתי של אוטומציה מבוססת בינה מלאכותית, סקיילביליות במחיר סביר, ויכולות רב-ערוציות - המבטיחות שצוותים בכל גודל יוכלו לשפר את פעילות הקידום שלהם ללא מורכבות או עלויות מופרזות.

החל מניתוח שיחות חכם מבוסס בינה מלאכותית המסכם שיחות, זיהוי סנטימנט והצעת צעדים הבאים, דרך זרימות הודעות אוטומטיות ואינטגרציה עם וואטסאפ לעסקים - הפלטפורמה החדשה של סקוורטולק עוזרת לקצר מחזורי מכירות, להגדיל שיעורי מענה ולהניע המרות.

כל זאת עטוף באבטחה חזקה ושקיפות נתונים, עם הצפנה מקצה לקצה, בקרות מפורטות, ויומני מעקב מוכנים לביקורת.

בין אם אתם נציג מכירות בסטארטאפ המחייג ללקוח פוטנציאלי ראשון שלכם או צוות מכירות ארגוני המתרחב גלובלית, סקוורטולק מציעה דרך חכמה ופשוטה יותר להתחבר לעולם האוטומציה מבוססת בינה מלאכותית ולצמוח.

אודות סקוורטולק:

סקוורטולק הינה מערכת תקשורת ענן רבת עוצמה מבוססת בינה מלאכותית עם יכולות אוטומציית מכירות המסייעת לעסקים לצמוח בצורה חכמה ומהירה יותר. עם פתרונות רב-ערוציים ואוטומציות, אנו מפשטים את האינטראקציות עם הלקוחות, מגבירים את המכירות ומשפרים את היעילות - הכל בפלטפורמה אחת.

לחוויה ממקור ראשון של השירותים של סקוורטולק, הזמינו דמו חינם באתר

https://squaretalk.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.