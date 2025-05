Revopoint Trackit: Tracking-3D-Scanner wird schon bald auf Kickstarter präsentiert

Revopoint Trackit: An Optical Tracking 3D Scanner A Man Using Trackit to Scan An SUV Features of Revopoint Trackit

CA, UNITED STATES, May 5, 2025 / EINPresswire.com / -- Revopoint, ein weltweit führender Anbieter professioneller 3D-Scanlösungen, kündigt den Start des Revopoint Trackit Tracking 3D Scanners an. Der Trackit markiert einen weiteren Schritt in Revopoints Bestreben, industrielle 3D-Scantechnologie für ein breites Publikum zugänglich zu machen.Dieser optische Tracking-3D-Scanner beseitigt Produktivitätsengpässe, die durch den Einsatz von Markern bei herkömmlichen Scans entstehen. Der Trackit ist für hochpräzise Detailscans konzipiert und ermöglicht markerloses 3D-Scannen – ideal für Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie oder Qualitätssicherung.Markerloses Scannen für effizientere ArbeitsabläufeDurch ein fortschrittliches optisches Tracking-System steigert Trackit die Effizienz beim Scannen, indem er den Einsatz von Markern überflüssig macht. Das spart Zeit beim Aufbringen und Entfernen der Marker. Die Scanner-Zielverfolgung und Echtzeitfehlerkompensation verringern systematische Fehler, erhöhen die Genauigkeit und sorgen für stabile Ergebnisse. Die Blaulaser-Technologie sorgt für präzise und detailreiche Scans – geeignet für CAD-Modelle oder Maßprüfungen.Vom Kleinteil bis zur Karosserie: Alles scannenTrackit eignet sich für ein breites Spektrum von Anwendungen – vom Münzscan bis zum Fahrzeug. Das Dual-Modus-Scansystem kombiniert 30 Blaulaser-Kreuzlinien für schnelle Flächenerfassung, auch bei dunklen oder glänzenden Oberflächen, mit einem Einzelstrahlmodus für tiefe Bohrungen und Spalten.Für große Objekte wie Maschinen oder Autos lässt sich die Dual-Kamera-Basisstation flexibel positionieren. Dadurch bleibt die vollständige Flächenerfassung auch bei größeren Objekten gewährleistet. Ob filigrane Details oder großformatige Strukturen – Trackit bietet hohe Flexibilität.Trackit: Industrietaugliches 3D-Scannen für alle BranchenMit hoher Präzision und vollständiger Szenenerfassung bietet Trackit eine verlässliche Lösung für anspruchsvolle Einsatzbereiche: Luftfahrt, Automobil, Kunst oder Gussformenbau. Der Scanner meistert komplexe Baugruppen, reflektierende Oberflächen oder die Digitalisierung von Kunstwerken. Trackit unterstützt präzises Messen und 3D-Erfassen in verschiedensten Industrien.Europa-Premiere auf der CONTROL in StuttgartErleben Sie Trackit auf der CONTROL-Messe in Stuttgart (Halle 3, Stand #3504, 6.–9. Mai). Besucher können Live-Demonstrationen der markerlosen Scantechnologie erleben und aus erster Hand erfahren, wie der Scanner komplexe Scan-Workflows in verschiedensten Branchen revolutioniert.Jetzt nicht verpassen! Jetzt registrieren und 35 % Rabatt als Super Early Bird auf Kickstarter sichern. Mit einer Anzahlung von 100 $ gibt es exklusive VIP-Vorteile wie 3 Jahre Garantie, kostenlosen Luftversand und bevorzugte Auslieferung.Über RevopointRevopoint entwickelt professionelle und benutzerfreundliche 3D-Scantechnologie mit dem Ziel, 3D-Modellierung für alle zugänglich zu machen. Das Unternehmen vereint eigene Forschung mit Produktion – von optischen Mikrostrukturen bis zu hochpräzisen 3D-Vision-Algorithmen.Seit der Gründung im Jahr 2014 hat sich Revopoint durch technische Innovationen und Produktvielfalt international etabliert. Mit einem breiten Angebot an Scannern, Software und Zubehör ist das Unternehmen gut aufgestellt, um auch zukünftige Herausforderungen im Bereich 3D-Erfassung zu meistern.

