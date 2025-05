Presentan en Miami el libro 'El vuelo final: La Reina del Aire', el jueves 8 de mayo

El libro está firmado por Jesús Romero, exoficial de inteligencia naval de EE.UU., y Steve Tochterman, exagente especial retirado de la FAA

Es un honor que la obra haya sido bien recibida por los lectores y expertos en el campo” — Jesús Romero

MIAMI, FL, UNITED STATES, May 3, 2025 / EINPresswire.com / -- El libro El vuelo final: La Reina del Aire se presentará el jueves 8 de mayo a las 7:00 p.m., el Directorio Democrático Cubano, en Miami. Publicada por Bravo Zulu Publishers, la obra ofrece una mirada inédita a una de las investigaciones federales más complejas de la historia reciente de los Estados Unidos.Escrito por el exoficial de inteligencia naval Jesús Romero, en colaboración con Steve Tochterman, exagente especial retirado de la Administración Federal de Aviación (FAA), El vuelo final narra cómo Debra Lynn Mercer-Erwin, en Oklahoma, logró burlar el sistema legal estadounidense para registrar más de mil aeronaves utilizadas por carteles de drogas, orquestando además un esquema Ponzi de 240 millones de dólares.El libro —que alcanzó la categoría de bestseller en Amazon en tres categorías apenas tres días después de su lanzamiento en inglés— detalla cómo el equipo de Romero detectó y ayudó a desmantelar una red de narcotráfico que introducía anualmente unas 120 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. También revela los vínculos del narcotráfico con organizaciones armadas y regímenes autoritarios en América Latina, incluidas las FARC, el ELN, el chavismo venezolano y el régimen cubano.Sobre el libro, Jesús Romero comentó que “no sólo documenta la complejidad de la operación criminal de Mercer-Erwin, sino que también resalta la colaboración interagencial que fue crucial para su desmantelamiento”.Como añadió: “Es un honor que la obra haya sido bien recibida por los lectores y expertos en el campo”.Durante la presentación, se abordará el contenido del libro, así como detalles exclusivos sobre la operación que tuvo lugar entre 2017 y 2022.La presentación será una oportunidad única para conocer los desafíos de la lucha contra el narcotráfico desde la perspectiva de quienes la enfrentan en el terreno.El evento está auspiciado por: Asamblea de la Resistencia Cubana, Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²) y Bravo Zulu Publishers.Más sobre el autorJesús Romero. Ex comandante de inteligencia naval con más de 37 años de servicio combinado en el gobierno de EE. UU., y con múltiples condecoraciones militares y de servicio, como la Medalla por Servicio Meritorio de Defensa.Graduado con honores en Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Norfolk.Sirvió en diversas capacidades operativas y de inteligencia, incluyendo misiones en Libia, Bosnia, Irak y Somalia.Estuvo 15 años en el servicio civil del Departamento del Ejército, especializándose en Operaciones de Inteligencia.Tuvo asignaciones en Lima, Guayaquil y Ciudad de Guatemala, conociendo en primera persona la cadena de la muerte generada por el tráfico de droga.DetallesEl vuelo final: La Reina del AireJueves 8 de mayo de 20257:00 p.m.Directorio Democrático Cubano730 NW 107 Ave., suite 460, Miami, Fl. 33172

