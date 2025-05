LadyCare by Papelmatic: la higiene menstrual llega (por fin) al baño del trabajo

LadyCare by Papelmatic

El 86% de quienes menstrúan ha sufrido imprevistos sin productos. PAPELMATIC lanza LadyCare, solución de salud, bienestar y dignidad laboral.

CORNELLà DE LLOBREGAT, BARCELONA, SPAIN, May 9, 2025 / EINPresswire.com / -- Un corte inesperado en una reunión. Una carrera urgente al baño. Un suspiro al descubrir que no hay compresas ni tampones disponibles. Esta escena cotidiana, invisible para mucha gente, la ha vivido el 86% de las personas que menstrúan, según el movimiento Free The Tampons. Cuando no se tienen los productos necesarios a mano, las consecuencias van más allá de la incomodidad. De hecho, según el mismo estudio, el 79% puso en riesgo su salud improvisando una solución con papel higiénico y un 34% optó por irse directamente a casa, interrumpiendo así su jornada laboral.Sin embargo, mientras los baños están equipados con papel higiénico, jabón o toallas de papel sin que nadie cuestione su presencia, los productos de higiene menstrual siguen siendo una asignatura pendiente en muchos espacios públicos y entornos de trabajo. En un contexto donde cada vez se presta más atención al bienestar y la salud en las organizaciones, la Organización Mundial de la Salud pide que “se aborde como una cuestión de salud y derechos humanos, no como una cuestión exclusivamente de higiene”, alegando no solo las consecuencias físicas, sino también psicológicas y sociales, como el sentimiento de exclusión, la ansiedad, la vergüenza o el estrés, que puede provocar la falta de productos seguros en un momento clave.Asimismo, una situación de urgencia puede hacer que muchas personas prioricen la discreción frente a su propia seguridad. Esto puede llevar a prolongar el uso de un tampón o una compresa más allá del tiempo recomendado, aumentando el riesgo de irritaciones, infecciones urinarias, vaginales y, en casos extremos, el síndrome de shock tóxico, una afección potencialmente mortal.Pau Fornt, director general de PAPELMATIC , empresa especializada en soluciones de higiene consciente con más de 60 años de trayectoria, insiste en que la gestión menstrual debe integrarse en los protocolos básicos de higiene, igual que cualquier otro aspecto vinculado al bienestar en el entorno laboral:“La salud y la higiene no pueden depender del género ni de la improvisación. Si en un baño se da por hecho que debe haber papel higiénico o jabón, ¿por qué no ocurre lo mismo con los productos menstruales? Incorporarlos no es una concesión, es una necesidad vinculada directamente a la salud pública, la productividad y la dignidad de las personas. Disponer de compresas o tampones en los baños debe ser parte del estándar mínimo de cualquier organización que se preocupe por el bienestar de su equipo y por generar entornos laborales más seguros, inclusivos y saludables.”LadyCare by Papelmatic: higiene menstrual integrada en la cultura del bienestarAnte esta situación, los expertos en higiene consciente de PAPELMATIC han desarrollado LadyCare by Papelmatic, una solución integral que da respuesta a la falta de acceso a productos de higiene menstrual en el trabajo, con el objetivo de garantizar que cualquier persona que menstrúa pueda continuar con su jornada sin interrupciones, ansiedad ni riesgos para su salud.LadyCare by Papelmatic está concebido como un sistema higiénico, discreto y accesible que incorpora compresas y tampones en los baños de forma permanente, con un diseño elegante y funcional que se integra con naturalidad en cualquier espacio. Su formato de dispensador cerrado evita manipulaciones externas, asegura la higiene del producto y permite una reposición rápida por parte del personal de limpieza o mantenimiento.Además del dispensador, el sistema LadyCare by Papelmatic incluye un contenedor higiénico para el desecho seguro de los productos usados, contribuyendo a mantener el espacio limpio y libre de olores. La gama de consumibles ha sido seleccionada con criterios de seguridad, eficacia y comodidad, cumpliendo con los estándares de calidad de PAPELMATIC y adaptándose a las necesidades reales de quienes los utilizan.• Dispensadores de distintos tamaños con compresas y tampones (con o sin aplicador), de uso libre o controlado.• Contenedores higiénicos específicos para residuos menstruales.• Opcion de compra de los consumibles a granel o en pack.• Personalización del dispensador con el logotipo de la organización.• Recogida responsable de residuos, garantizando una gestión sostenible.Con LadyCare by Papelmatic, PAPELMATIC no solo ofrece una solución práctica, sino que propone un nuevo estándar de higiene en los entornos de trabajo, equiparando los productos menstruales al resto de elementos esenciales del baño. Se trata de una mejora sencilla, pero con un impacto profundo en la calidad de vida, la productividad y el bienestar de las personas.Una medida pequeña con un gran impacto para las empresasLadyCare by Papelmatic no es solo una solución higiénica, es una respuesta práctica a una necesidad cotidiana que ha sido ignorada durante demasiado tiempo. Su incorporación en los baños comunes supone un avance en la forma en que entendemos la seguridad en los entornos laborales, convirtiéndose en una decisión estratégica que mejora la cultura corporativa, la reputación de la empresa y el bienestar del equipo humano.Facilitar el acceso a productos menstruales transmite un mensaje claro: en esta organización se cuida la salud física y mental de todo el mundo.Sobre PAPELMATICFundada en 1965 en Barcelona por Pau Fornt Valls, PAPELMATIC es una empresa familiar con un profundo ADN papelero. Inicialmente especializada en el 'converting' de celulosa, la compañía ha diversificado su catálogo para ofrecer más de 1.500 soluciones de higiene consciente y bienestar profesional, adaptadas a las necesidades de diversos sectores e industrias.Bajo el liderazgo de Pau Fornt Baldrich, perteneciente a la cuarta generación de una familia empresaria, PAPELMATIC mantiene un firme compromiso con la innovación tecnológica, la responsabilidad social y el respeto por el medio ambiente.PAPELMATIC forma parte del GRUPO PAPELMATIC, junto con otras empresas familiares como Efebé y Aixa Converting. Con sede en Cornellá de Llobregat (Barcelona), actualmente emplea a 40 personas y opera en toda España a través de su equipo comercial y su canal de venta online.Además, cuenta con presencia internacional mediante distribuidores globales que atienden a empresas multinacionales.

