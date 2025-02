4,8 millones de infecciones evitables al año: el papel camilla adecuado, clave para proteger a los usuarios

CORNELLà DE LLOBREGAT, BARCELONA, SPAIN, February 20, 2025 / EINPresswire.com / -- • La OMS estima 4,5 millones de infecciones hospitalarias al año en Europa, afectando a 8 de cada 100 pacientes, con una mortalidad del 52% en UCI asociada a la sepsis.• El papel camilla se consolida como barrera clave en hospitales, clínicas, fisioterapias y centros de belleza, protegiendo las superficies en contacto directo con los pacientes.• Los expertos en higiene consciente de PAPELMATIC explican que es fundamental considerar gramaje, número de capas, precorte, composición y textura para elegir el papel camilla adecuado.En el ámbito sanitario y estético, la higiene es un compromiso con la seguridad del paciente y la excelencia profesional. En este contexto, el papel camilla se ha consolidado como un elemento indispensable en hospitales, clínicas, consultas de fisioterapia y centros de belleza, donde el contacto directo con la piel exige medidas rigurosas para prevenir infecciones.Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Europa se producen, aproximadamente, 4,5 millones de infecciones hospitalarias cada año, afectando a 8 de cada 100 pacientes durante su estancia. La situación es especialmente crítica en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), donde la mortalidad asociada a la sepsis alcanza el 52,3%.En este contexto, los protocolos de higiene adquieren un papel fundamental, especialmente aquellos relacionados con el papel camilla. Pau Fornt, director general de PAPELMATIC, empresa con más de 60 años de experiencia en soluciones de higiene consciente, subraya la importancia del papel camilla desechable como una barrera de protección esencial:“La prevención de infecciones hospitalarias mejora la seguridad del paciente y optimiza los recursos sanitarios. Un protocolo adecuado de protección de superficies, incluyendo el papel camilla adecuado, reduce significativamente la propagación de patógenos”.El papel camilla reduce la transmisión de microorganismos, siendo una herramienta indispensable en entornos donde la higiene es crítica. Su uso en centros sanitarios y estéticos no solo eleva los estándares de seguridad, sino que también mejora la eficiencia en el manejo de recursos, fomentando una cultura de higiene consciente y garantizando entornos seguros y saludables.Factores clave en la elección de papel camillaPAPELMATIC recomienda considerar una serie de factores esenciales para elegir el papel camilla adecuado, para garantizar la máxima eficacia en la protección y en su uso:• Gramaje y número de capas: La resistencia y durabilidad del papel camilla dependerá tanto del número de capas como del gramaje. Es importante destacar que un mayor número de capas no siempre se traduce en una mayor resistencia, ya que este parámetro debe evaluarse junto al grosor (gramaje) de cada capa y la materia prima. Un papel de una sola capa con un gramaje elevado (por ejemplo, 43 g/m²) puede ser más resistente que un papel de dos capas con un gramaje inferior en cada una. La elección dependerá del uso y la absorción requerida.• Precorte: Un formato precortado permite una dispensación ágil y evita la necesidad de usar corta-rollos con cuchilla, lo que reduce el tiempo de manipulación entre pacientes y minimiza riesgos de cortes accidentales. Los papeles precortados están diseñados en medidas específicas (por ejemplo, cada 40 o 200 cm), de modo que se adapten perfectamente a las dimensiones de las camillas. Antes de adquirir el producto, es recomendable verificar las medidas del rollo.• Composición del papel: En el mercado se pueden encontrar opciones elaboradas a partir de papel reciclado, fibra virgen o una combinación de ambas (papel mixto). Es importante aclarar que no siempre el reciclado es más ecológico, ni la fibra virgen garantiza mayor calidad. Lo esencial es que el producto cuente con certificaciones medioambientales reconocidas, como FSC y Ecolabel, que avalen una fabricación sostenible y reduzcan el impacto ambiental. Estas certificaciones aseguran que la materia prima y el proceso productivo cumplen con estándares de responsabilidad ecológica.• Textura: Existen dos principales tipos de textura: lisa y gofrada. El papel liso se caracteriza por un tacto suave y agradable, lo que puede resultar especialmente valorado en entornos de atención al paciente donde el confort es fundamental. En cambio, el papel gofrado presenta una superficie con relieve, lo que mejora significativamente la absorción de líquidos y residuos, aportando una barrera adicional contra derrames y secreciones. La elección dependerá de las necesidades del entorno.Al considerar detenidamente estos factores, los centros sanitarios y estéticos podrán seleccionar el papel camilla que mejor se adapte a sus requerimientos, garantizando una protección óptima contra la transmisión de microorganismos, eficiencia y sostenibilidad.El papel camilla salva vidasEl papel camilla es fundamental para evitar la acumulación de bacterias y microorganismos que comprometen la seguridad sanitaria. Según la OMS, implementar medidas de control de infecciones podría prevenir hasta 821.000 muertes anuales relacionadas con infecciones hospitalarias y, además, reducir los costes sanitarios en un 60%.La innovación en higiene profesional ha desarrollado soluciones que combinan eficacia sanitaria con responsabilidad ambiental. Elegir el papel camilla adecuado no solo protege a los pacientes, sino que también promueve un modelo de producción sostenible.PAPELMATIC, integra un enfoque ecológico que garantiza que su celulosa cumpla con rigurosos estándares de calidad y se fabrique de manera respetuosa con el medio ambiente. Con certificaciones como FSC y Ecolabel, la empresa demuestra que es posible cuidar la salud y proteger el planeta, impulsando una higiene consciente.Sobre PAPELMATICFundada en 1965 en Barcelona por Pau Fornt Valls, PAPELMATIC es una empresa familiar con un profundo ADN papelero. Inicialmente especializada en el 'converting' de celulosa, ha diversificado su catálogo para ofrecer más de 1.500 soluciones de higiene consciente y bienestar profesional, adaptadas a las necesidades de diversos sectores e industrias.Bajo el liderazgo de Pau Fornt Baldrich, PAPELMATIC mantiene un firme compromiso con la innovación tecnológica, la responsabilidad social y el respeto por el medio ambiente.PAPELMATIC forma parte del GRUPO PAPELMATIC, junto con otras empresas familiares como Efebé y Aixa Converting. Con sede en Cornellá de Llobregat (Barcelona), actualmente emplea a 40 personas y opera en toda España a través de su equipo comercial y su canal de venta online.Además, cuenta con presencia internacional mediante distribuidores globales que atienden a empresas multinacionales.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.