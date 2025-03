PAPELMATIC destaca la importancia de la higiene en las duchas de los gimnasios para garantizar espacios seguros

Vestuario gimnasio

En las duchas del gimnasio pueden proliferar hongos, bacterias y virus. PAPELMATIC ofrece medidas clave para garantizar espacios higiénicos y seguros.

CORNELLà DE LLOBREGAT, BARCELONA, SPAIN, March 27, 2025 / EINPresswire.com / -- La higiene en las instalaciones deportivas es un factor clave para la salud y el bienestar de sus usuarios. En particular, las duchas y vestuarios de los gimnasios pueden convertirse en un entorno propicio para la proliferación de microorganismos si no se aplican protocolos de limpieza adecuados.Diversos estudios han identificado la presencia de hongos como el pie de atleta y la tiña, así como bacterias como la Staphylococcus aureus en estas áreas. Asimismo, virus como el papiloma humano (VPH) y la bacteria causante de la legionelosis pueden representar riesgos para la salud de los usuarios.En este contexto, PAPELMATIC , empresa especializada en soluciones de higiene con más de 60 años de experiencia, resalta la importancia de adoptar medidas preventivas para minimizar estos riesgos.“Una higiene adecuada en las duchas y vestuarios no solo es una cuestión de limpieza, sino de salud pública. Implementar protocolos efectivos protege a las personas y refuerza la imagen de un gimnasio comprometido con el bienestar y la seguridad”, señala Pau Fornt, director de la compañía.Recomendaciones para Garantizar la Seguridad en las Duchas de los GimnasiosEl equipo de expertos de PAPELMATIC sugiere una serie de medidas para asegurar que las duchas de los gimnasios sean espacios higiénicos y seguros:- Uso de desinfectantes específicos: Aplicación de productos con acción fungicida y bactericida diseñados para ambientes húmedos.- Dispensadores de jabón de carga sellada: Reducen el riesgo de contaminación cruzada y mejoran la higiene.- Eliminación de humedad excesiva: Utilización de sistemas de limpieza que permitan retirar rápidamente el agua acumulada en suelos y cabinas.- Control de olores de forma natural: Incorporación de ambientadores con fórmulas enzimáticas para mantener una sensación de limpieza constante.- Peúcos desechables para el personal: Contribuyen a reducir la transferencia de suciedad y microorganismos a las áreas de ducha.PAPELMATIC subraya la importancia de que tanto los gimnasios como sus usuarios adopten hábitos de higiene adecuados para mantener estos espacios en óptimas condiciones. Para más información sobre recomendaciones y soluciones de higiene, se puede visitar el BLOG de la compañía.Sobre PAPELMATICFundada en 1965 en Barcelona, PAPELMATIC es una empresa familiar con un fuerte compromiso con la higiene y el bienestar profesional. Con un catálogo de más de 1.500 soluciones, la compañía trabaja con diversos sectores para ofrecer productos adaptados a sus necesidades.Actualmente, PAPELMATIC forma parte del GRUPO PAPELMATIC, junto con otras empresas como Efebé y Aixa Converting. Con sede en Cornellá de Llobregat (Barcelona), opera en toda España y cuenta con presencia internacional a través de distribuidores globales.

Higiene en centros deportivos

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.