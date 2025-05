Las búsquedas no mienten: la demanda de viajes se dispara antes de la gira de la reina del pop colombiana por EE. UU.

Escapada con estilo y vistas impresionantes en Miami, FL Un SoCal Bungalow en Los Ángeles, CA Nueva townhouse de lujo en el centro de San Antonio, TX

Airbnb registra más del 200 % de aumento en búsquedas en ciudades con conciertos. Las mujeres lideran, con más del 60 % de las reservas en algunos lugares.

MIAMI, FL, UNITED STATES, May 1, 2025 / EINPresswire.com / -- Mientras la sensación mundial del pop colombiano se prepara para su exitosa gira por los estadios de Estados Unidos este verano, Airbnb está viendo un aumento innegable en el interés por viajar. Con los conciertos que comienzan a mediados de mayo, los fanáticos ya están asegurando sus estadías, lo que provoca picos de tres dígitos en las búsquedas y transforma las tendencias de viajes en América del Norte.Tras cambiar de arenas a estadios debido a la abrumadora demanda, la gira de la superestrella colombiana ahora está impulsando un auge turístico. Las ciudades que albergarán sus conciertos están experimentando saltos masivos en la demanda de viajes. Las cinco ciudades con mayores aumentos en las búsquedas de Airbnb son:- Charlotte, NC- Arlington, TX- Detroit, MI- Los Ángeles, CA- San Antonio, TXSe espera que este aumento de la demanda de viajes genere beneficios económicos significativos para las ciudades anfitrionas, continuando una tendencia vista en años recientes. En 2023, las giras de los artistas más populares del verano contribuyeron a más de 100 millones de dólares en ingresos globales para los anfitriones de Airbnb. Durante las fechas de conciertos en ciudades clave, las ganancias de los anfitriones aumentaron un 38 % en comparación con el mismo período en 2022.El impacto económico va más allá de los anfitriones, ya que cientos de miles de llegadas de huéspedes apoyan a negocios locales como restaurantes y tiendas. Según una encuesta realizada en 2024 a huéspedes de Airbnb en EE. UU., los visitantes gastaron en promedio $205 por persona por día en restaurantes, comestibles y atracciones locales. Además, los anfitriones de Airbnb ayudan a que más vecindarios se beneficien de este flujo de gasto: los huéspedes informaron que alrededor del 40 % de su gasto total en 2024 ocurrió en el vecindario donde se encontraba su alojamiento de Airbnb.LAS VIAJERAS DOMINAN LAS RESERVASLa imagen empoderadora de la cantante continúa resonando entre sus fans femeninas, quienes viajan en masa para verla en vivo. Los datos de Airbnb muestran que en muchas ciudades de la gira, las mujeres representan más del 60% de las reservas.Las ciudades con la mayor proporción de mujeres que reservan incluyen:- San Antonio, TX – Casi el 75%- Miami, FL – Más del 70%- San Diego, CA – Casi el 70%- Houston, TX – Casi el 70%- Las Vegas, NV – Casi el 65%Lo que comenzó como una gira de conciertos se ha convertido en una auténtica celebración de hermandad y orgullo latino.Algunas buenas noticias para los fanáticos que todavía esperan viajar: entre los lugares que se expanden para permitir audiencias más grandes y la amplia variedad de alojamientos asequibles que aún están disponibles en Airbnb, ¡disfrutar de la gira en vivo todavía es posible! Ella estará en la costa este del 13 de mayo al 7 de junio, en Texas del 11 al 15 de junio, y luego se dirigirá a la costa oeste hasta su último concierto en los EE. UU. el 30 de junio en San Francisco. Sugerimos estos Airbnbs para que tu viaje sea aún más fácil y económico. Aquí hay algunos espacios que aún están disponibles durante algunas de las fechas de los conciertos.*Todas las propiedades incluidas en este comunicado de prensa tienen fines ilustrativos e inspiradores. Airbnb no respalda ni promociona estos alojamientos ni ninguna otra experiencia disponible en la plataforma.

