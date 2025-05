Batumi: Der neue Geheimtipp der Deutschen

Blick auf Batumi Die Altstadt von Batumi Die Skyline von Batumi beim Reinfahren in die Stadt

Batumi hat sich zu einem Geheimtipp für deutsche Immobilienkäufer entwickelt. Es locken hohe Renditen, hohe Sicherheit und günstige Lebenshaltungskosten.” — Imran Shoukat, Globalservicelinker

BATUMI, GEORGIA, May 1, 2025 /EINPresswire.com/ -- Die georgische Schwarzmeerküste gewinnt zunehmend an Bedeutung für deutsche Immobilienkäufer. Besonders die Stadt Batumi entwickelt sich zu einem beliebten Ziel für Interessenten aus Deutschland. Laut Angaben der auf internationalen Immobilienvertrieb spezialisierten Agentur Globalservicelinker hat sich das Kaufinteresse aus Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich erhöht.

„Wir beobachten einen Anstieg deutscher Käufer um rund 30 Prozent“, erklärt Imran Shoukat, Berater bei Globalservicelinker. Als Gründe nennt die Agentur unter anderem vergleichsweise niedrige Immobilienpreise, eine unkomplizierte Kaufabwicklung sowie die Möglichkeit langfristiger Finanzierung.

In neu errichteten Wohnanlagen kosten Einzimmerwohnungen ab etwa 35.000 Euro, größere Apartments mit rund 65 Quadratmetern beginnen bei etwa 55.000 Euro. Die Objekte können vollständig möbliert erworbenen werden und bieten zusätzliche Services wie Concierge, Pool und Balkon. Ebenso möglich ist der Erwerb von Immobilien, die direkt an eine Hotelmarke angeschlossen sind und somit ein professionelles Management und gute Renditen gewährleisten.

Shoukat zufolge interessieren sich vor allem Personen im Vorruhestand oder Personen, die in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen, für Immobilien in Batumi. Die Kombination aus geringeren Lebenshaltungskosten – beispielsweise Stromkosten zwischen 20 und 35 Euro pro Monat – und einer gut ausgebauten Infrastruktur spiele dabei eine zentrale Rolle.

Neben der Eigennutzung setzen viele Käufer auf die Ferienvermietung. Die Agentur verweist auf mögliche zweistellige Renditen bei zeitweiser Vermietung während der Abwesenheit. Besonders gefragt seien Wohnungen in Meeresnähe oder im Umfeld der historischen Altstadt.

Der Immobilienkauf in Georgien erfolgt laut Globalservicelinker unter transparenten Bedingungen. Die Nebenkosten seien im internationalen Vergleich niedrig:

- Notar: ca. 0,65–0,7 % des Kaufpreises (entfällt bei Agenturen wie Globalservicelinker, da diese Postionen meist in deren Servicveleistungen enthalten sind)

- Maklerprovision: entfällt für Käufer (wird vom Verkäufer getragen)

- Anwalt: ca. 0,5–1 % (entfällt bei Agenturen wie Globalservicelinker, da diese Postionen meist in deren Servicveleistungen enthalten sind)

- Grunderwerbsteuer: keine

- Grundbucheintrag: meist taggleich, max. 0,7 % des Kaufpreises

Interessierte Käufer können im Rahmen einer Besichtigungsreise die Region persönlich kennenlernen. Laut Shoukat tragen solche Aufenthalte maßgeblich dazu bei, bestehende Vorurteile abzubauen und eine fundierte Kaufentscheidung zu ermöglichen.

