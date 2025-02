Batumi verzeichnet steigende Besucherzahlen und Investitionen

New Project in Batumi - Globalservicelinker Another new Project in Batumi - Globalservicelinker Investment Project in Batumi - Globalservicelinker

BATUMI, GEORGIA, February 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Batumi, eine Stadt an der Schwarzmeerküste Georgiens, entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Reiseziel für Touristen und Investoren. Mit einer wachsenden Infrastruktur, einer steigenden Anzahl internationaler Besucher und einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung steht die Stadt im Fokus verschiedener Interessengruppen.

In den letzten Jahren ist die Zahl der Touristen in Batumi erheblich gestiegen. Aufgrund der Nähe zur türkischen Grenze besuchen zahlreiche türkische Touristen die Stadt ganzjährig, um Angebote zu nutzen, die in ihrer Heimat nicht verfügbar sind. Gleichzeitig wächst die Zahl der internationalen Reisenden, die sich für Batumis kulturelle Sehenswürdigkeiten und touristischen Attraktionen interessieren.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Der Internationale Flughafen Batumi verzeichnete im vergangenen Jahr einen Anstieg des Passagieraufkommens um 50 % im Vergleich zum Vorjahr. Dies trägt zu einer stabilen Auslastung der Unterkünfte über das ganze Jahr hinweg bei und hebt Batumi von anderen Städten Georgiens ab, die saisonale Schwankungen erleben.

Neben dem Tourismus wächst auch das Interesse an Batumi als Standort für Auswanderer und Investoren. Die günstigen Lebenshaltungskosten, eine unkomplizierte Visapolitik und steuerliche Anreize ziehen zunehmend internationale Interessenten an. Besonders der Immobiliensektor verzeichnet eine steigende Nachfrage, da Batumi attraktive Rahmenbedingungen für Investitionen bietet.

Einige vor Ort ansässige Unternehmen haben diesen Trend erkannt und richten ihre Angebote sowohl an Auswanderer, die durch die niedrigen Lebenshaltungskosten angezogen werden, als auch an Investoren. Mit fundierter Marktkenntnis und Erfahrung stehen sie beratend zur Seite und unterstützen Interessierte bei der Navigation durch den Immobilienmarkt sowie andere wirtschaftliche Möglichkeiten.

Die wirtschaftsfreundliche Gesetzgebung ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Eigentumsregistrierung sowie steuerliche Vorteile beim Erwerb von Immobilien. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass Batumi als wachsender Wirtschaftsstandort wahrgenommen wird.

Die anhaltende positive Entwicklung der Stadt zeigt sich in der steigenden Zahl an Touristen, Geschäftsreisenden und Investoren. Die infrastrukturelle Weiterentwicklung sowie wirtschaftliche Anreize tragen dazu bei, dass Batumi sich als ein bedeutender Standort in der Region etabliert.

