De grandes marques se réunissent à Paris pour le premier sommet européen sur l'IA de Lionbridge

PARIS, FRANCE, May 1, 2025 / EINPresswire.com / -- Lionbridge , un leader mondial en services linguistiques et solutions d'intelligence artificielle (IA), a organisé son premier Sommet européen sur l'IA à Paris, en France. Cet événement marquant, premier rassemblement exclusif sur l'IA de Lionbridge en Europe, a rassemblé la direction de l'entreprise, certains de ses principaux clients et des partenaires stratégiques, à l'occasion d'une journée de présentations, d'ateliers et de réseautage.Le Sommet européen sur l'IA a mis en avant les solutions de pointe de Lionbridge optimisées par l'IA et a souligné les contributions importantes de l'entreprise dans les secteurs de l'IA et des services linguistiques. Les participants ont pu découvrir des études de cas de clients et de partenaires de Lionbridge, exposant les bons résultats qu'ils ont obtenus grâce aux fonctionnalités d'IA avancées de Lionbridge.Le programme du sommet a également proposé des présentations intéressantes par des experts de Lionbridge, qui ont partagé leurs connaissances et leur expérience sur les applications innovantes de l'IA. Les sujets clés abordés ont été la création de contenu multilingue à grande échelle, les stratégies pour accélérer l'innovation, et les méthodes pour captiver le public à l'international grâce à des solutions primées axées sur l'IA.« Nos clients ont parlé et nous les avons écoutés », a expliqué Will Rowlands-Rees, responsable principal de l'IA chez Lionbridge. « Nous avons créé le programme du Sommet sur l'IA en étroite collaboration avec nos clients et des experts, afin de veiller à ce que chaque session apporte des informations pratiques sur les défis et opportunités actuels dans les secteurs de l'IA et des services linguistiques. Les participants ont pu repartir de l'événement armés de stratégies exploitables et de solutions innovantes, avec l'objectif d'utiliser l'IA pour améliorer leurs opérations à l'international. »« Depuis sa création, Lionbridge fait partie intégrante du paysage professionnel français, ainsi que de l'écosystème européen », a expliqué Olivier Onfray, directeur des ventes de Lionbridge en France. « Notre présence nous a permis de soutenir de nombreuses marques influentes et de favoriser leur réussite à l'international grâce à nos solutions linguistiques et d'IA avancées. Nous sommes fiers de proposer notre premier Sommet européen sur l'IA à Paris, dans la lignée de notre tradition d'excellence et d'innovation. »Pour plus d'informations sur Lionbridge et ses solutions linguistiques optimisées par l'IA, veuillez consulter https://www.lionbridge.com/fr À propos de LionbridgeLionbridge travaille en partenariat avec les marques pour éliminer les frontières et encourager les échanges dans le monde entier. Depuis plus de 25 ans, nous aidons les entreprises à communiquer avec leur clientèle mondiale et leurs employés en proposant des solutions de traduction et localisation dans plus de 350 langues. Notre plateforme de premier ordre nous permet de déployer un réseau d'experts passionnés dans le monde entier. Ceux-ci collaborent avec les marques pour créer des expériences enrichissantes d'un point de vue culturel. Notre passion pour la linguistique nous amène à exploiter le meilleur de l'intelligence humaine et artificielle afin d'établir un socle de confiance convaincant pour les clients de nos clients. Lionbridge, dont le siège social se situe à Waltham, dans le Massachusetts, compte des centres de solutions dans 24 pays. Découvrez plus d'informations sur https://www.lionbridge.com/fr

