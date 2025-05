Negocios Magazine y Miami Strategic Intelligence Institute anuncian colaboración

La colaboración entre MSI² y Negocios Magazine refuerza el compromiso con la difusión de información estratégica de calidad

MIAMI, FL, UNITED STATES, April 30, 2025 / EINPresswire.com / -- Negocios Magazine , la revista de negocios líder en español en el sur de Florida, se complace en anunciar su nueva colaboración con Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²), un think tank no partidista y conservador fundado por el Dr. Rafael Marrero. A través de esta alianza, MSI² contribuirá con artículos especializados sobre geopolítica y economía, brindando análisis profundos sobre los desafíos globales que afectan a América Latina y el papel de China en el escenario internacional.MSI² es una institución con la misión de promover la estabilidad, la democracia y la prosperidad en América Latina, que proporciona inteligencia estratégica y asesoría tanto a gobiernos como a empresas. Su enfoque en la investigación de políticas y la consultoría en sectores clave permitirá a los lectores de Negocios Magazine acceder a contenido exclusivo y de alto nivel, diseñado para apoyar la toma de decisiones en un contexto cada vez más desafiante."Esta colaboración con Negocios Magazine nos permite ampliar nuestro alcance y compartir nuestro conocimiento con una audiencia clave en el mundo de los negocios hispanos en Estados Unidos y América Latina", afirmó el Dr. Rafael Marrero, fundador de MSI²."Nuestro compromiso es ofrecer análisis rigurosos y perspectivas estratégicas que ayuden a empresarios y líderes a comprender mejor el entorno global y tomar decisiones informadas", agregó.Hapke destacó la importancia de la alianza: "Siempre buscamos brindar contenido relevante y de calidad a nuestra audiencia. Contar con los análisis de MSI² enriquecerá nuestra oferta editorial y fortalecerá nuestra misión de mantener informados a los empresarios y profesionales hispanos sobre las tendencias económicas y geopolíticas que impactan sus negocios".Negocios Magazine, fundada en 2013 por Eduardo Hapke y Karen Blanco, es la única revista de negocios en español en el sur de la Florida, tanto en formato impreso como digital, enfocada en emprendedores, con información clave para ejecutivos e inversores. Gracias a su presencia en plataformas como PressReader e Issuu, además de sus ediciones impresas y digitales, la revista alcanza a una amplia audiencia en el ámbito empresarial.Con décadas de experiencia en los sectores público y privado, los expertos de Miami Strategic Intelligence Institute ofrecen soluciones innovadoras y prácticas a desafíos complejos, lo que convierte a MSI² en un socio de confianza para clientes gubernamentales, corporativos e institucionales.Esta colaboración entre MSI² y Negocios Magazine refuerza el compromiso con la difusión de información estratégica de calidad, brindando a los lectores herramientas esenciales para navegar los desafíos del mundo actual.Para más información, visite negociosmagazine.com y miastrategicintel.com

