Faraday lanza Doggie: una herramienta open-source para investigación en Car Hacking

Faraday lanza Doggie, un adaptador CAN Bus–USB open-source para investigar y trabajar la seguridad de los autos modernos. ¡El futuro del car hacking llegó!

Los vehículos modernos contienen más de 100 millones de líneas de código. A medida que los autos se vuelven más conectados y dependientes de sistemas electrónicos, protegerlos es una prioridad.” — Octavio Gianatiempo

BUENOS AIRES, BUENOS AIRES, ARGENTINA, April 29, 2025 / EINPresswire.com / -- El equipo de investigación de Faraday sigue impulsando el avance en Hardware Hacking con el lanzamiento de su nuevo proyecto open-source: Doggie , un adaptador modular CAN Bus–USB diseñado para investigación en Car Hacking.Después de varios años dedicados a la investigación de dispositivos IoT, Faraday ha decidido poner el foco en el sector automotriz, un campo cada vez más relevante. Hoy en día, los vehículos modernos contienen más de 100 millones de líneas de código, incluso más que algunos aviones comerciales, convirtiéndolos en objetivos críticos para la ciberseguridad. A medida que los autos se vuelven más conectados y dependientes de sistemas electrónicos, protegerlos se vuelve una prioridad.Para facilitar y democratizar el acceso a la investigación en ciberseguridad automotriz, Faraday desarrolló Doggie. Esta herramienta simplifica el trabajo sobre redes CAN Bus (Controller Area Network), la columna vertebral de comunicación que conecta sistemas esenciales de un vehículo, como el motor, los frenos o el sistema de infoentretenimiento. Doggie permite que entusiastas, investigadores y profesionales exploren, analicen y protejan estos sistemas de manera segura y eficiente.Doggie es una herramienta open-source, modular y altamente flexible. Permite conectar una computadora a una red CAN Bus mediante USB, y es compatible con SocketCAN en Linux, Python-can y otros softwares compatibles con slcan. También soporta ISO-TP, lo que lo hace ideal tanto para diagnósticos estándar como para pruebas de penetración avanzadas.Pensado para ser adaptable, Doggie permite a los usuarios personalizar su configuración eligiendo diferentes microcontroladores e interfaces CAN. Ya sea utilizando un microcontrolador con CAN integrado o un módulo externo MCP2515 (SPI a CAN), Doggie se ajusta a múltiples combinaciones de hardware. Actualmente, existen seis configuraciones disponibles, ¡y muy pronto se sumarán más!Desde Faraday invitamos a toda la comunidad de ciberseguridad a descubrir Doggie, contribuir al proyecto y utilizarlo para potenciar sus investigaciones y proyectos de seguridad. Conocé Doggie y descubrí cómo en Faraday seguimos impulsando la innovación en ciberseguridad.

