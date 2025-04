Homes 4 the Homeless Recauda y Dona $72,000 para Apoyar la Educación y Vivienda en Colombia

La E3 VESSEL Tiny House es la unidad de vivienda más pequeña de una nueva empresa conjunta entre Homes 4 the Homeless y VESSEL Housing of China. Los niños del Proyecto Escuela Trinity en Bellavista, Colombia, se beneficiarán de la recaudación de fondos con Homes 4 the Homeless de Fulton, California. Sello de Transparencia Platino de Candid 2025

Estos niños ahora tienen mejores caminos a través de la educación—y pronto, las familias tendrán hogares que reflejen esa esperanza."” — Carolina Ravassa, Homes 4 the Homeless

MEDELLIN, ANTIOQUIA, COLOMBIA, April 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Homes 4 the Homeless , una organización sin fines de lucro con sede en EE. UU. dedicada a la vivienda sostenible y la transformación comunitaria, anunció la exitosa finalización de dos campañas de recaudación de fondos en apoyo del Proyecto Trinity en Bellavista, Colombia. Se ha recaudado y donado un total combinado de $72,000 USD, contribuyendo a mejorar el acceso educativo y lanzar soluciones de vivienda asequible y ecológica en uno de los barrios más necesitados de Cali.Los fondos se destinarán directamente a la Escuela Trinity, una institución educativa sin fines de lucro que atiende a 272 niños de más de 70 familias de bajos ingresos en Bellavista. La escuela ha sido un pilar de la comunidad, garantizando que ningún estudiante sea rechazado por falta de recursos económicos.Estas campañas fueron lideradas por Carolina Ravassa, actriz internacionalmente reconocida y miembro del Comité Ejecutivo de Homes 4 the Homeless. Su profunda conexión personal con Bellavista—donde pasó veranos enseñando a niños de bajos ingresos—ha sido fundamental para movilizar donantes, artistas y defensores de todo el mundo.Más allá de su labor en Bellavista, Ravassa ha demostrado un compromiso duradero con las causas sociales. Desde colaborar en los esfuerzos de reconstrucción tras el huracán Katrina en Nueva Orleans, hasta trabajar con el Teatro del Oprimido de Augusto Boal en Brasil, y abogar por los derechos de las mujeres a nivel mundial, su pasión por el empoderamiento y la educación es evidente en toda su trayectoria.“Estoy profundamente agradecida por todos los que contribuyeron”, dijo Ravassa. “Este es un testimonio de lo que sucede cuando la compasión y la acción se unen. Estos niños ahora tienen mejores caminos a través de la educación—y pronto, las familias tendrán hogares que reflejen esa esperanza.”Siguiente Fase: Un Hogar por Cada $39,000 RecaudadosMientras el Proyecto Trinity avanza a la Fase Dos, Homes 4 the Homeless lanza una nueva iniciativa para abordar la inseguridad habitacional en Bellavista. En colaboración con VESSEL, un fabricante innovador de viviendas modulares, la organización planea implementar casas modulares ecológicas E3—unidades compactas, transportables, diseñadas para ser rápidas, duraderas y energéticamente eficientes.VESSEL Housing se especializa en diseñar viviendas modulares de alta calidad y eficiencia energética, construidas para su despliegue rápido y resistencia a condiciones climáticas extremas. Sus unidades reflejan un nuevo estándar en soluciones de vivienda sostenible.Por cada $39,000 recaudados para el Proyecto Trinity, Homes 4 the Homeless donará una nueva casa modular E3 a una familia en Bellavista.Estas unidades son eficientes energéticamente, resistentes a condiciones climáticas adversas y pueden ser instaladas rápidamente en entornos remotos o con recursos limitados.“El Proyecto Trinity ilustra perfectamente nuestra misión global—combinando educación, vivienda y dignidad. El éxito en Bellavista demuestra que, con los socios adecuados y la visión correcta, podemos replicar este modelo a nivel mundial,” dijo Archie Kao, Presidente.Expandiendo el Impacto GlobalEl éxito del Proyecto Trinity demuestra el modelo escalable de Homes 4 the Homeless para la transformación comunitaria: viviendas modulares flexibles integradas con servicios educativos y de formación vocacional. Nuestro modelo es adaptable tanto para entornos urbanos como rurales en todo el mundo, ofreciendo soluciones rápidas y sostenibles contra la falta de vivienda y la pobreza.Siguiendo el éxito en Bellavista, Homes 4 the Homeless está explorando nuevas asociaciones en regiones desatendidas para replicar este enfoque integral de empoderamiento y resiliencia.Únete al MovimientoHomes 4 the Homeless invita a socios internacionales, donantes y medios de comunicación a unirse a este movimiento en expansión. Cada contribución apoya a la próxima generación de estudiantes y pone viviendas sostenibles al alcance de las familias necesitadas.Para hacer una donación directa al Proyecto Trinity, visite: www.homes4thehomeless.org/donate Homes 4 the Homeless se enorgullece de asociarse con organizaciones afines como The Lime Foundation y Defining Humanity para maximizar el impacto comunitario.Sobre Homes 4 the HomelessHomes 4 the Homeless es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a desarrollar soluciones innovadoras de vivienda modular para personas y familias en situación de falta de hogar crónica. Nuestro modelo integra viviendas seguras y dignas con servicios de apoyo integrales—including educación, capacitación vocacional y desarrollo comunitario—creando un impacto escalable y sostenible a nivel mundial.Además de nuestras iniciativas permanentes de vivienda asequible, Homes 4 the Homeless se especializa en proyectos de vivienda de emergencia para desastres y de ayuda humanitaria, proporcionando refugios sostenibles y rápidos a comunidades afectadas por la pobreza, el desplazamiento y desastres naturales.Ya sea respondiendo a emergencias o construyendo nuevos futuros, nuestro compromiso sigue siendo el mismo: ofrecer esperanza, dignidad y oportunidades a través de estrategias innovadoras de vivienda.Homes 4 the Homeless tiene el orgullo de contar con la certificación Candid Platinum 2025 en transparencia, reflejando nuestro compromiso continuo con la apertura, la responsabilidad y el impacto global medible.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.