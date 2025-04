Wezwanie do Wolnego i Uniwersalnego Przewodnictwa

Gabriele Pao-Pei Andreoli, Sua Em.za Rev.ma Cardinale Pietro Parolin, Patrizia Marin Papa Francesco, Gabriele Pao-Pei Abdreoli IASCOOP Gabriele Pao-Pei Andreoli, Kathleen Rogers, Massimiliano G. Falcone Patrizia Marin, Kathleen Rogers

Tydzień Klimatyczny w Nowym Jorku w duchu dziedzictwa Papieża Franciszka. Prace trwają w oczekiwaniu na nowego Papieża „współpracy”

ROMA, ITALY, April 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- W epoce naznaczonej zagubieniem, szybkimi przemianami i rosnącym poczuciem globalnej niepewności, potrzeba przewodnika, który potrafi z inteligencją, rozwagą i wizją tkać delikatną tkankę ludzkiej i duchowej wspólnoty, jest bardziej odczuwalna niż kiedykolwiek wcześniej.

Kiedy fundamenty zdają się chwiać, a słowa grożą rozproszeniem jak pył na wietrze, z siłą wyłania się potrzeba obecności zdolnej do jednoczenia, słuchania i zszywania rozdarć podzielonego świata. Obecności dyskretnej, ale stanowczej, zdolnej do wskazywania drogi bez rozgłosu, budowania mostów tam, gdzie inni widzą tylko bariery, obrony godności osoby bez ulegania efemerycznym potrzebom czasu.

W takim kontekście nadchodzące spotkanie z przyszłością Kościoła zapowiada się szczególnie złożone. Konklawe wezwane do rozeznania wśród wielu głosów, w którym znaczna część Ojców Kardynałów jest wyrazem nowych geografii duchowych, cennych w swojej świeżości, ale czasami odległych od głębokiej znajomości historii, dynamiki i delikatnych odpowiedzialności Państwa Watykańskiego. W takim scenariuszu istnieje ryzyko, że ciężar decyzji spadnie na tych, którzy, choć kierują się szczerą pobożnością, nie posiadają jeszcze pełnej znajomości subtelnej architektury instytucjonalnej, która wspiera Kościół na jego ziemskiej drodze.

Bardziej niż kiedykolwiek konieczne staje się znalezienie przewodnika, który, oprócz duchowej mądrości i ludzkiej głębi, posiada tę wewnętrzną wolność, która rodzi się z wyłącznej przynależności do Ewangelii i Kościoła powszechnego. Przewodnika niezwiązanego szczególnymi więzami z kongregacjami czy zakonami, aby mógł działać w pełni swojej odpowiedzialności apostolskiej, wolnego od nacisków czy kompromisów, które mogłyby ograniczyć jego działanie. Ewangeliczna i instytucjonalna wolność, cenna jak powietrze dla misji Piotra w naszych czasach.

W tej perspektywie jeszcze jaśniej rysuje się postać kogoś, kto na swojej drodze wykazał się rzadką biegłością w sztuce rozeznania, dyplomacji serca i cierpliwego budowania relacji między narodami, kulturami i różnymi wyznaniami. Umysł jasny, karmiony głębokim człowieczeństwem i bezwarunkową miłością do prawdy.

To nie hałas ujawnia prawdziwych przywódców ducha, ale ich zdolność do pozostania niewzruszonymi w burzy, wskazywania drogi prostym gestem kogoś, kto, nie narzucając się, towarzyszy. Nie potrzeba huku deklaracji: wystarczą małe oznaki mądrości, zdolne otworzyć przestrzenie zaufania tam, gdzie podejrzenie grozi dominacją.

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, pragnienie pasterza zdolnego do czytania czasów z ewangeliczną jasnością, pojednania przeciwieństw, przywrócenia głosu głębokim milczeniom ludzkiej duszy staje się wołaniem. Budowniczy pokoju, który potrafi wcielić, z dyskrecją i stanowczością, najwyższy sens służby: być blisko zranionej ludzkości, prowadząc ją ku horyzontom jedności, wolności i nadziei.

W zagubionym świecie cierpliwy i mądry tkacz staje się najbardziej wymownym znakiem działającej Opatrzności.

Te refleksje wynikają z doświadczenia zdobytego w latach służby na rzecz promowania dialogu między kulturami, religiami, rządami, społecznościami akademickimi i naukowymi, we współpracy z instytucjami Stolicy Apostolskiej. Droga przeżywana w duchu dyskrecji i pokornej oddania, z głębokim przekonaniem, że tylko poprzez spotkanie i współpracę można zbudować przyszłość pokoju i autentycznego braterstwa.

Na potwierdzenie tego zaangażowania, 19 kwietnia ubiegłego roku, na kilka godzin przed śmiercią Ojca Świętego Franciszka, otrzymaliśmy — za pośrednictwem Kardynała Sekretarza Stanu — list, w którym Papież udzielił swojego błogosławieństwa i pozdrowień na wydarzenie Earth Day 2025. Opierając się na tym przesłaniu i wynikającej z niego odpowiedzialności, wraz z dr Patrizią Marin, odpowiedzialną za środowisko w Instytucie Studiów Zaawansowanych i Współpracy (IASC), we współpracy z Kathleen Rogers, przewodniczącą Earth Day Network, oraz Massimiliano Falcone „Global Special Envoy Earth Day”, postanowiliśmy kontynuować tę drogę. Od tego momentu, pod egidą IASC World Changer, powstaje nowy program „Dziedzictwo Laudato Si’”, z wydarzeniem inauguracyjnym w Nowym Jorku 24 września podczas Climate Week, aby uczcić duchowe i moralne dziedzictwo pozostawione przez Papieża Franciszka, pewni, że nowy Papież będzie potrafił czerpać z niego inspirację i skierować ją ku nowym drogom nadziei dla ludzkości i stworzenia.

Sir Prof. Gabriele Pao-Pei Andreoli, prezes IASC, przedstawiciel referencyjny Papieskiej Akademii Teologii, Watykan.

