El Llamado a una Guía Libre y Universal

Gabriele Pao-Pei Andreoli, Sua Em.za Rev.ma Cardinale Pietro Parolin, Patrizia Marin Papa Francesco, Gabriele Pao-Pei Abdreoli IASCOOP Gabriele Pao-Pei Andreoli, Kathleen Rogers, Massimiliano G. Falcone Patrizia Marin, Kathleen Rogers

N.Y. Climate Week sigue el camino trazado por el Papa Francisco. Se trabaja esperando al nuevo Pontífice "de la cooperación".

ROMA, ITALY, April 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- En una época marcada por el desconcierto, las rápidas transformaciones y un creciente sentido de incertidumbre global, se siente más que nunca la necesidad de un guía capaz de tejer con inteligencia, prudencia y visión el frágil tejido de la comunidad humana y espiritual.

Cuando los cimientos parecen temblar y las palabras corren el riesgo de dispersarse como polvo en el viento, surge con fuerza la necesidad de una presencia capaz de unir, escuchar y reparar los desgarros de un mundo fragmentado. Una presencia discreta pero incisiva, capaz de orientar sin alboroto, de construir puentes donde otros ven solo barreras, de defender la dignidad de la persona sin ceder a las urgencias efímeras del tiempo.

En este contexto, la próxima cita con el futuro de la Iglesia se presenta particularmente compleja. Un cónclave llamado a discernir entre múltiples voces, en las que una gran parte de los Padres Cardenales representa nuevas geografías espirituales, valiosas en su frescura pero a veces alejadas del conocimiento profundo de la historia, las dinámicas y las delicadas responsabilidades propias del Estado de la Ciudad del Vaticano. En un escenario como este, el riesgo es que el peso de las decisiones recaiga en quienes, aunque animados por una sincera devoción, aún no poseen un pleno conocimiento de la sutil arquitectura institucional que sostiene a la Iglesia en su camino terrenal.

Más que nunca, se hace necesario identificar un guía que, además de la sabiduría espiritual y la profundidad humana, esté dotado de esa libertad interior que nace de una pertenencia exclusiva al Evangelio y a la Iglesia universal. Un guía no vinculado por lazos particulares con congregaciones u órdenes, capaz de actuar en la plenitud de su responsabilidad apostólica, inmune a presiones o compromisos que podrían limitar su acción. Una libertad evangélica e institucional, preciosa como el aire para la misión de Pedro en este tiempo nuestro.

En esta perspectiva, la figura de quien, a lo largo de su camino, ha demostrado una rara maestría en el arte del discernimiento, la diplomacia del corazón y la composición paciente de las relaciones entre pueblos, culturas y diferentes credos, brilla aún más. Una mente lúcida, nutrida de una profunda humanidad y un amor incondicional por la verdad.

No es el alboroto lo que revela a los verdaderos líderes espirituales, sino su capacidad para permanecer firmes en la tormenta, para indicar el camino con el sencillo gesto de quien, sin imponerse, acompaña. No hace falta el estruendo de las declaraciones: bastan pequeños signos de sabiduría, capaces de abrir espacios de confianza donde la sospecha amenaza con prevalecer.

Hoy, más que nunca, el deseo de un pastor capaz de leer los tiempos con claridad evangélica, de reconciliar los opuestos, de devolver la voz a los silencios profundos del alma humana se convierte en una invocación. Un constructor de paz que sepa encarnar, con discreción y firmeza, el sentido más alto del servicio: acercarse a la humanidad herida, guiándola hacia horizontes de unidad, libertad y esperanza.

En un mundo desorientado, el tejedor paciente y sabio se convierte en el signo más elocuente de la Providencia en acción.

Estas reflexiones nacen de la experiencia acumulada en años de servicio en la promoción del diálogo entre culturas, religiones, gobiernos, comunidades académicas y científicas, en constante colaboración con las instituciones de la Santa Sede. Un recorrido vivido en el espíritu de discreción y humilde dedicación, con la profunda convicción de que solo a través del encuentro y la cooperación se puede construir un futuro de paz y verdadera fraternidad.

Como confirmación de este compromiso, el pasado 19 de abril, pocas horas antes del fallecimiento del Santo Padre Francisco, recibimos —por voz del Cardenal Secretario de Estado— una misiva en la que el Pontífice impartía su bendición y saludos al evento Earth Day 2025. Fortalecidos por este mensaje y la responsabilidad que deriva de él, junto con la Dra. Patrizia Marin, responsable del medio ambiente en el Instituto de Estudios Avanzados y Cooperación (IASC), en colaboración con Kathleen Rogers, Presidenta de Earth Day Network, y Massimiliano Falcone, Enviado Especial Global Earth Day, hemos decidido continuar este camino. Desde este momento, bajo el auspicio del IASC World Changer, nace el nuevo programa "El Legado de Laudato Si’", con un evento de lanzamiento en Nueva York el próximo 24 de septiembre durante la Climate Week, para honrar el legado espiritual y moral dejado por el Papa Francisco, seguros de que el nuevo Pontífice sabrá recoger su inspiración y proyectarla hacia nuevas vías de esperanza para la humanidad y la creación.

Sir Prof Gabriele Pao-Pei Andreoli Presidente del IASC Interlocutor referente ante la Academia Pontificia de Teología, Vaticano

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.