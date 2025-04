L'Appel à un Guide Libre et Universel

Gabriele Pao-Pei Andreoli, Sua Em.za Rev.ma Cardinale Pietro Parolin, Patrizia Marin Papa Francesco, Gabriele Pao-Pei Abdreoli IASCOOP Gabriele Pao-Pei Andreoli, Kathleen Rogers, Massimiliano G. Falcone Patrizia Marin, Kathleen Rogers

N.Y. Climate Week suit le chemin tracé par le Pape François. Le travail se poursuit en attendant le nouveau Pontife “de la coopération”.

ROMA, ITALY, April 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- À une époque marquée par le désarroi, les transformations rapides et un sentiment croissant d'incertitude mondiale, le besoin d'un guide capable de tisser avec intelligence, prudence et vision le fragile tissu de la communauté humaine et spirituelle est ressenti plus que jamais.

Quand les fondations semblent vaciller et que les mots risquent de se disperser comme de la poussière au vent, la nécessité d'une présence capable d'unir, d'écouter et de réparer les déchirures d'un monde fragmenté se fait avec force. Une présence discrète mais incisive, capable d'orienter sans bruit, de construire des ponts là où d'autres ne voient que des barrières, de défendre la dignité de la personne sans céder aux urgences éphémères du temps.

Dans ce contexte, le prochain rendez-vous avec l'avenir de l'Église s'annonce particulièrement complexe. Un conclave appelé à discerner parmi de multiples voix, où une large partie des Pères cardinaux représente de nouvelles géographies spirituelles, précieuses dans leur fraîcheur mais parfois éloignées d'une connaissance approfondie de l'histoire, des dynamiques et des responsabilités délicates propres à l'État de la Cité du Vatican. Dans un tel scénario, le risque est que le poids des décisions repose sur ceux qui, bien qu'animés d'une sincère dévotion, ne possèdent pas encore une pleine familiarité avec la subtile architecture institutionnelle qui soutient l'Église dans son parcours terrestre.

Plus que jamais, il devient nécessaire de trouver un guide qui, en plus de la sagesse spirituelle et de la profondeur humaine, soit doté de cette liberté intérieure qui naît d'une appartenance exclusive à l'Évangile et à l'Église universelle. Un guide non lié par des liens particuliers avec des congrégations ou des ordres, afin de pouvoir agir dans la plénitude de sa responsabilité apostolique, immunisé contre les pressions ou les compromis qui pourraient limiter son action. Une liberté évangélique et institutionnelle, précieuse comme l'air pour la mission de Pierre en notre temps.

Dans cette perspective, la figure de celui qui, au long de son parcours, a fait preuve d'une rare maîtrise dans l'art du discernement, de la diplomatie du cœur et de la composition patiente des relations entre peuples, cultures et différentes fois, brille encore davantage. Un esprit lucide nourri par une profonde humanité et un amour inconditionnel de la vérité.

Ce n'est pas le tumulte qui révèle les vrais leaders spirituels, mais leur capacité à rester solides dans la tempête, à montrer la voie par le simple geste de celui qui, sans s'imposer, accompagne. Le fracas des déclarations n'est pas nécessaire : de petits signes de sagesse suffisent, capables d'ouvrir des espaces de confiance là où la suspicion menace de prévaloir.

Aujourd'hui, plus que jamais, le désir d'un berger capable de lire les temps avec une clarté évangélique, de réconcilier les opposés, de redonner voix aux silences profonds de l'âme humaine devient une invocation. Un artisan de paix qui sait incarner, avec discrétion et fermeté, le sens le plus élevé du service : se faire proche de l'humanité blessée, la guidant vers des horizons d'unité, de liberté et d'espérance.

Dans un monde désorienté, le tisserand patient et savant devient le signe le plus éloquent de la Providence à l'œuvre.

Ces réflexions naissent de l'expérience acquise au fil des années de service dans la promotion du dialogue entre cultures, religions, gouvernements, communautés académiques et scientifiques, en collaboration constante avec les institutions du Saint-Siège. Un parcours vécu dans l'esprit de discrétion et d'humilité dévouée, avec la conviction profonde que ce n'est qu'à travers la rencontre et la coopération qu'un avenir de paix et de fraternité authentique peut être construit.

En confirmation de cet engagement, le 19 avril dernier, quelques heures avant la disparition du Saint-Père François, nous avons reçu — par la voix du Cardinal Secrétaire d'État — une missive dans laquelle le Pontife impartissait sa bénédiction et ses salutations à l'événement Earth Day 2025. Forts de ce message et de la responsabilité qui en découle, avec la Dr. Patrizia Marin, responsable de l'environnement à l'Institut des Études Avancées et de Coopération (IASC), en collaboration avec Kathleen Rogers, présidente du réseau Earth Day, et Massimiliano Falcone, Envoyé spécial global Earth Day, nous avons convenu de poursuivre cette voie. Dès cet instant, sous l'égide de l'IASC World Changer, le nouveau programme “L'Héritage de Laudato Si’” naît, avec un événement de lancement à New York le 24 septembre prochain lors de la Climate Week, pour honorer l'héritage spirituel et moral laissé par le Pape François, certain que le nouveau Pontife saura en recueillir l'inspiration et la projeter vers de nouvelles voies d'espérance pour l'humanité et la création.

Sir Prof Gabriele Pao-Pei Andreoli Président de l'IASC Interlocuteur référent auprès de l'Académie Pontificale de Théologie, Vatican

