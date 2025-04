Freen käivitas täieliku toetusteenuse varustuskindluse toetuse taotlemiseks

Freen OÜ aitab taotleda NextGenerationEU toetust päikesepaneelide ja salvestussüsteemide paigaldamiseks ettevõtetele ja korteriühistutele.

IDA-VIRU, ESTONIA, April 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Eesti puhta energia ettevõte Freen OÜ on käivitanud uue teenuse, et aidata ettevõtetel ja korteriühistutel taotleda riiklikke toetusi päikesepaneelide ja energiasalvestussüsteemide paigaldamiseks. Toetus keskendub ettevõtja varustuskindluse toetusele, mis on osa Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU programmist. Toetus võib katta kuni 70% projekti maksumusest, muutes päikeseenergia kasutuselevõtu lihtsamaks ja taskukohasemaks."Et Eesti ettevõtted saaksid muutuda turvalisemaks ja iseseisvamaks, vajavad nad tugevat toetust. Mul on hea meel, et seadusandjad on seda vajadust märganud ja loonud avaliku rahastuse kaudu reaalseid võimalusi," ütles Freeni tegevjuht Andrey Khimenkov. "Meie missioon on muuta taastuvenergia laialdaselt kättesaadavaks ning olla pikaajaline partner, kellele Eesti ettevõtted saavad loota – mitte ainult toetuste taotlemisel, vaid ka nende vajadustele parima tehnoloogia valimisel."Freen pakub täielikku tuge – kogu toetuse taotlemise protsessi vältel. Meeskond kontrollib, kas klient vastab toetuse tingimustele, aitab valida sobiva päikese- ja akusüsteemi vastavalt objekti ja energialahenduse eesmärkidele, korraldab kogu vajaliku dokumentatsiooni ja juhendab klienti taotluse esitamisel. Kui toetus heaks kiidetakse, paigaldab Freen süsteemi ja pakub jätkusuutlikku tuge, et kõik toimiks tõrgeteta. Varustuskindluse toetusprogramm on saadaval kuni 31. märtsini 2026 ja võimaldab:- Kuni 300 000 eurot väikese suurusega ettevõtetele- Kuni 500 000 eurot keskmise ja suure suurusega ettevõteteleRahastust saab kasutada mitte ainult päikesepaneelide, vaid ka energiasalvestussüsteemide, hübriidenergialahenduste ja võrguühenduste uuendamiseks.Freen pakub praegu tasuta konsultatsioone, et aidata ettevõtetel ja korteriühistutel uurida võimalusi ja saada teada, kui palju nad võiksid säästa. Lisaks päikeseenergia lahendustele pakub Freen ka tuuleturbiine ja energiasalvestussüsteeme, olles seega ideaalne tervikpartner igas suuruses puhta energia projektide jaoks. Lisainfo ja tasuta hindamise aja broneerimiseks külastage veebilehte www.freen.com.

