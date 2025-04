Freen OÜ lancerer salget af 15 kW-vindmøllen Freen-H15

Freen-H15 small wind turbine

KOHTLA-JäRVE, IDA-VIRUMAA, ESTONIA, April 9, 2025 / EINPresswire.com / -- Freen OÜ, den største producent af små vindmøller i EU, lancerer sit nyeste produkt, Freen-H15 – en 15 kW vindmølle designet til små og mellemstore energiforbrugere. Med en årlig produktionskapacitet på op til 500 enheder er Freen-H15 nu tilgængelig for køb via www.freen.com Med en nominel effekt på 15 kW ved 11 m/s og en rotordiameter på 11 meter er Freen-H15 konstrueret til maksimal effektivitet. Det højtydende bladdesign og den robuste nacelle sikrer en enestående energiproduktion sammenlignet med andre møller i samme klasse. Modellen fås med enten et 18- eller 22-meter monopoltårn, hvilket gør den velegnet til forskellige installationsmiljøer. Turbinen er certificeret til IEC Klasse II-vindforhold, fungerer i temperaturer fra -25°C til +60°C og har en levetid på 20 år."Det europæiske marked kræver robuste og pålidelige små vindmøller fra troværdige, lokale producenter," siger Andrey Khimenkov, CEO for Freen OÜ. "Med Freen-H15 opfylder vi dette behov ved at levere overlegen ydeevne under moderate vindforhold, samtidig med nem installation, minimalt vedligeholdelsesbehov og dokumenteret, langsigtet pålidelighed. Det er en ideel, vedvarende energiløsning for både virksomheder og lokalsamfund."Nøglefunktioner ved Freen-H15:Nominel effekt: 15 kW ved 11 m/s, med en maksimal effekt på 17 kWSikkerhed og pålidelighed: Opvind passiv krøjning med hale, lavhastighedsdrift (71 rpm), og avanceret bremsesystem (stall, elektro-mekanisk failsafe-rotorbremse og tipbremser)Smart vindorientering: Kombination af rotorblade og møllehale for optimeret energifangstMiljøhensyn: Lavt støjniveau (<45 dB ved 60 m) og et design, der tager hensyn til dyrelivetFreen-H15 tilbyder en pålidelig og effektiv løsning til at supplere eksisterende elnet med ren energi. Den er designet med fokus på holdbarhed og brugervenlighed, og har et passivt krøjesystem med hale for optimal vindorientering, en asynkron generator med planetgear og et failsafe-bremsesystem. Med en konstant driftsfart på 71 rpm sikres øget sikkerhed for både mennesker og dyreliv. Den integrerede Orbital-controller muliggør nem overvågning og styring – med mulighed for fjernadgang.Freen-H15 er en ideel løsning for dem, der søger en omkostningseffektiv og skalerbar vindkraftløsning. Møllen kræver minimal vedligeholdelse, og reservedele er let tilgængelige fra Freen OÜ's eget lager i Estland. Installation, service og eftergaranti-vedligeholdelse varetages af et netværk af kvalificerede, lokale partnere.Freen OÜ’s produktionsfaciliteter opererer under streng kvalitetskontrol og er certificeret efter ISO 9001, ISO 3834-2 og CE EN 1090-2. Freen-H15 kan bestilles nu med en leveringstid på 12 uger. For mere information, besøg www.freen.com Om Freen OÜFreen OÜ er en Estland-baseret producent af små vindmøller, dedikeret til at levere overkommelige og pålidelige vindenergiløsninger globalt. Med produktion i EU og overholdelse af strenge kvalitetsstandarder kombinerer Freen ingeniørekspertise og patenteret teknologi for at tilbyde driftssikre løsninger til forskellige behov.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.