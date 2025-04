Freen OÜ lanserar försäljningen av vindturbinen Freen-H15 på 15 kW

Freen-H15 small wind turbine

KOHTLA-JäRVE, IDA-VIRUMAA, ESTONIA, April 11, 2025 / EINPresswire.com / -- Freen OÜ, den största tillverkaren av små vindturbiner i EU, lanserar sin senaste produkt – Freen-H15, en liten vindturbin på 15 kW, designad för små och medelstora energikonsumenter. Med en årlig produktionskapacitet på upp till 500 enheter finns Freen-H15 nu tillgänglig för köp via www.freen.com. Med en nominell effekt på 15 kW vid 11 m/s och en rotordiameter på 11 meter är Freen-H15 konstruerad för maximal effektivitet. Den högpresterande bladutformningen och den robusta nacellen möjliggör exceptionell energiproduktion jämfört med andra turbiner i samma klass. Modellen finns tillgänglig med ett 18 meter eller 22 meter högt monopoltorn, vilket säkerställer anpassning till olika installationsmiljöer. Turbinen är certifierad för vindklass IEC Class II, fungerar i temperaturer från -25 °C till +60 °C och har en livslängd på 20 år."Den europeiska marknaden efterfrågar robusta och pålitliga små vindturbiner från trovärdiga lokala tillverkare," säger Andrey Khimenkov, VD för Freen OÜ. "Med Freen-H15 möter vi detta behov – vi levererar överlägsen prestanda i måttliga vindförhållanden, tillsammans med enkel installation, minimalt underhåll och bevisad långsiktig tillförlitlighet. Det är en idealisk lösning för förnybar energi för företag och samhällen."Viktiga egenskaper hos Freen-H15:Nominell effekt: 15 kW vid 11 m/s, med en maximal effekt på 17 kWSäkerhet & tillförlitlighet: Upwind-passiv girning med svans, låghastighetsdrift (71 rpm) och förbättrat bromssystem (stall, elektromekanisk nödbroms och spetsbromsar)Smart vindinriktning: Kombination av rotorblad och turbinens svans för optimerad energifångstMiljöhänsyn: Låga ljudnivåer (<45 dB vid 60 m) och en design som prioriterar djurlivets säkerhetFreen-H15 erbjuder en pålitlig och effektiv lösning för att komplettera befintliga elnät med ren energi. Den är konstruerad för hållbarhet och användarvänlighet, med ett passivt girsystem med svans för optimerad vindriktning, en asynkron generator med planetväxel och ett "failsafe"-bromssystem. Turbinen arbetar med en konstant hastighet på 71 rpm och säkerställer ökad säkerhet för både människor och djurliv. Det orbitala kontrollsystemet möjliggör smidig övervakning och styrning, med möjlighet till fjärråtkomst som tillval.Freen-H15 är en idealisk lösning för den som söker kostnadseffektiv och skalbar vindkraft. Turbinen kräver minimalt underhåll, med reservdelar lättillgängliga från Freen OÜ:s egna lager i Estland. Installation, service och eftermarknadsunderhåll stöds av ett nätverk av kvalificerade lokala representanter.Freen OÜ:s produktionsanläggningar arbetar under strikt kvalitetskontroll och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 3834-2 och CE EN 1090-2. Freen-H15 kan beställas med en ledtid på 12 veckor. För mer information, besök www.freen.com Om Freen OÜFreen OÜ är en estnisk tillverkare av små vindturbiner som är engagerad i att leverera prisvärda och pålitliga vindenergilösningar globalt. Med produktion inom EU och efterlevnad av strikta kvalitetsstandarder kombinerar Freen teknisk expertis med patenterad teknik för att erbjuda tillförlitliga vindkraftslösningar för olika behov.

